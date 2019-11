Gol | emozioni e… botte | il Lecce ferma il Cagliari | rimonta della squadra di Liverani

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) In attesa del match tra Spal e Genoa che chiude la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si è concluso l’importante match delle 15 (inizialmente previsto per le 20.45 di domenica e rinviato per maltempo) tra, partita di grande tensione nel finale, partita veramente incredibile con ladi. Ilgioca da grande squadre e si conin un momento veramente positivo, nel primo tempo tiene bene il pallone e poi riesce a pungere in contropiede, calcio di rigore per un fallo di mano ingenuo di La Mantia, dopo il consulto al Var l’arbitro fischia il penalty, Joao Pedro non sbaglia. Nella ripresa ilprova controllare e trova il gol che sembra chiudere i conti, il marcatore è il solito Nainggolan con un tiro da fuori. Nel finale nervi tesi, rigore per ilcon Cacciatore che ‘para’ un tiro ...

acmilanyouth : ??? #BresciaMilan 1-3: gli highlights ?? Rivivi i gol e le emozioni della vittoria rossonera: il #MilanPrimavera è p… - SkySport : ?? Tutte le emozioni ???? Della 13^ giornata di #SerieA ?? Aspettando i posticipi ?? Alle 15 #LecceCagliari ?? Alle 20.4… - juventusfc : Il gol di @PauDybala_JR ?? e tutti i momenti più incredibili di #JuveMilan. Con il video 360 ??qui ??… -