Gli sponsor fuggono da PornHub per attività legate alla pedopornografia

Quali sono Gli sponsor che pagano di più le squadre di calcio? : Il calcio è un mondo particolare, fatto di sponsor ultra milionari che consentono alle società di acquistare e pagare i calciatori più forti al mondo. Nella speciale classifica di quelle che sono le squadre più ricche grazie agli sponsor spicca la Premier League. Grazie ai loro 440 accordi di sponsorizzazione i loro introiti si attestano […] L'articolo Quali sono gli sponsor che pagano di più le squadre di calcio? è stato realizzato da ...

Verissimo - Gerry Scotti ribatte a Celentano : “SbaGlia. Noi diamo soldi deGli sponsor. E non abbiamo l’anello al naso” : Ospite della puntata di Verissimo di sabato 16 novembre, Gerry Scotti è tornato a parlare della sua ospitata nel programma Adrian, nel quale si è trovato seduto al tavolo con Carlo Conti, Massimo Giletti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti. Scotti ripete quanto detto in quella occasione per rispondere al padrone di casa, Adriano Celentano che lo aveva “rimproverato” per l’uso di regalare soldi in trasmissione: “C’è ...

Gli atleti inglesi fanno causa all’Associazione Olimpica per avere “libertà di sponsor” : Adam Gemili in testa, e dietro in scia una ventina di atleti britannici di alto livello. Tutti contro la BOA, la British Olympic Association. Gli atleti hanno avviato un’azione legale per costringere l’associazione a cambiare le regole di sponsorizzazione ritenute “ingiuste e illegali” dalle stelle del Team GB. E’ una sfida legale storica, non ci sono precedenti. Ed è la conseguenza del rifiuto da parte della BOA di ...

Gazzetta : “La Juventus non può rompere con Ronaldo - grazie a lui Gli sponsor pagano il doppio » : Il campo conta ma fino a un certo punto. Lo scrive chiaramente Marcio Iaria sulla Gazzetta dello sport. Ricorda – se qualcuno lo avesse dimenticato – che il portoghese più che un calciatore è un’azienda. Per lui la Juventus ha speso 100 milioni per il cartellino, 12 di commissioni e ne spende 58 per lo stipendio lordo annuo. Una cifra, ricorda Iaria, che la Juventus ha speso non solo per assicurarsi le prestazioni sportive di ...

Rivoluzione nello sport USA : Gli atleti dei college potranno guadagnare daGli sponsor : Il primo mattone era caduto in California, poi è venuto giù tutto il muro. L’era del proibizionismo economico dello sport universitario americano è finita, ed è solo il primo pezzo di un domino finanziario che cambierà per certi versi lo sport professionistico USA. La NCAA (National Collegiate Athletic Association), ovvero l’organizzazione che riunisce i campionati studenteschi più importanti e seguiti degli Stati Uniti, ha deciso di ...

NeGli Stati Uniti Gli atleti universitari potranno cominciare a guadagnare con Gli sponsor : La NCAA (National Collegiate Athletic Association), l’organizzazione che riunisce i campionati studenteschi più importanti e seguiti degli Stati Uniti, consentirà agli atleti dei college, cioè quelli che praticano sport per conto dell’università che frequentano, di guadagnare soldi con le sponsorizzazioni,

Sponsor e maGliette - la Juve guadagna più di tutti. Ma in Europa è solo decima : La maglietta paga. E paga bene. Ma all’estero paga molto meglio. La Juventus è nella top ten – ma solo decima – nella classifica stilata da Calcio e Finanza degli introiti “da divisa da gioco”, tra main Sponsor e partnership tecnica. In testa c’è ovviamente il Real Madrid con 190 i milioni di euro incassati ogni anno da Adidas (120) e da Emirates (70). Segue il Manchester United, che nonostante i problemi sul ...

Quanto valgono le maGlie dei top club : i ricavi da sponsor : ricavi sponsor di maglia 2019 – Con l’adeguamento del contratto di sponsorizzazione che lega la Juventus a Jeep, il club bianconero ha fatto un passo avanti per Quanto riguarda il valore della divisa da gioco. Sono 25 i milioni aggiuntivi che la Juve percepirà da Jeep per questa stagione e per il 2020/2021, per un […] L'articolo Quanto valgono le maglie dei top club: i ricavi da sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Il marchio ‘Jeep’ fa (più) ricca la Juventus - aumenta il valore della sponsorizzazione : i dettaGli dell’accordo : Il club bianconero ha pubblicato questa mattina un comunicato in cui rende noto l’aumento del valore della sponsorizzazione del marchio ‘Jeep’ La Juventus e FCA Italy hanno raggiunto un accordo per aumentare di 25 milioni di euro il valore della sponsorizzazione ‘Jeep‘ per le prossime due stagioni, raggiungendo anticipatamente un’intesa comunicata nella mattinata di oggi. Foto Francesca Soli ...

Manchester United in crisi anche economica - Gli sponsor vogliono abbandonarlo : Per la prima volta in dieci anni, le entrate del Manchester United subiranno una contrazione del 10%. L’altro giorno i dirigenti lo hanno ammesso al Financial Times. La notizia è anche sul Paìs di oggi. Il successo sportivo ha reso alla fine del Novecento il Manchester United il più grande punto di riferimento nel marketing sportivo. Ora, dopo un decennio di declino sul campo di gioco, è diventato una sorta di esperimento senza precedenti ...

Alfa Romeo Automotive Sponsor della “1000 MiGlia” 2020 : Dal 13 al 16 maggio 2020, sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia, si svolgerà la 38° rievocazione storica della 1000 Miglia, “la corsa più bella del mondo”, come amava definirla Enzo Ferrari. Un appuntamento imperdibile che vedrà nuovamente la partecipazione e il sostegno di Alfa Romeo, in qualità di Automotive Sponsor. Rinnovata nel 2019 e valida fino […] L'articolo Alfa Romeo Automotive Sponsor della “1000 Miglia” ...

Copasir - Volpi eletto presidente : è sponsor deGli F35 e deGli Usa : Sostenitore degli F35, dal 2008 viene eletto nel Parlamento con la Lega. Nel precedente governo Conte ha coperto la carica di sottosegretario alla Difesa

Alitalia - Lufthansa si propone come partner per taGliare fuori Delta. Patuanelli : “Non sono sponsor di nessuno”. Benetton : “Sono esperti” : Lufthansa tenta di tagliare fuori Delta Airlines dal salvataggio di Alitalia, approfittando delle frizioni tra la compagnia americana e gli altri attori della newco che entro il 15 ottobre dovrebbe presentare un’offerta vincolante di acquisto per assicurarsi la compagnia di bandiera. Il vettore tedesco ha scritto una lettera a Ferrovie dello Stato, inviata per conoscenza anche al ministero dello Sviluppo Economico, dicendosi disponibile a ...

Il Sole 24 Ore : il Milan vorrebbe importare dal Bayern l’azionariato deGli sponsor : Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, il Milan starebbe studiando il modello di business del Bayern Monaco per tentare di replicare nel club la tipologia di azionariato del club tedesco. Un modello di business che prevede che lo sponsor sia anche piccolo socio, tramite un equità concesso a prezzi convenienti. Il Bayern è infatti gestito dal Fc Bayern Muchen Ag, le cui quote azionarie sono state riviste nel 2014, dopo l’ingresso nella società del ...