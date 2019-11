Giovane napoletano arrestato a Parigi | sit-in davanti al Grenoble | «Dovete liberarlo»

Morto Giovane rapper napoletano - Lucio Giallo cantò la sua malattia : cantò la sua malattia in un brano rap dal titolo «Rivincita». Non ce l?ha fatta il giovane rapper di Ercolano Lucio Giallo , in arte Regret. È Morto oggi a soli 22 anni...

Roberto Carlino - il Giovane ingegnere napoletano ignorato in Patria e apprezzato dalla Nasa : Sul Mattino la storia di un cervello in fuga. Un cervello sottovalutato, anzi, neppure preso in considerazione, qui in Italia, che è allora emigrato in America, per approdare alla Nasa. Lui è Roberto Carlino e lavora al Nasa Ames Research Center in California. napoletano, di Fuorigrotta, è un giovane ingegnere aerospaziale laureato a Napoli con il massimo dei voti e la menzione d’onore. E’ alla Nasa da cinque anni, impegnato nella ...