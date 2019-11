Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – She’s Mercedes sostiene la

Fonte : sportfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) Anche quest’anno, Discovery Italia celebra attraverso i propri canali lalacon una campagna dedicata. Una nuova iniziativa di corporate social responsibility che vede nuovamente il sostegno di, l’inspiration platform della Stella dedicata all’universo femminile “Quando parliamo di, non parliamo d’amore”, questo il messaggio che vuole lanciare la campagna, ideata e prodotta da Discovery Creative per sostenere lala. Un tema importante cui, l’inspiration platform della Stella nata con l’intento di creare uno spazio dedicato all’universo femminile attraverso la condivisione di valori e l’esplorazione di territori ed interessi comuni, ha voluto dare il proprio sostegno donando alcuni dei propri spazi pubblicitari per la messa in ...

virginiaraggi : Il prossimo 25 novembre, come ogni anno, si celebra la Giornata internazionale contro violenza sulle donne. Il 26 n… - Raiofficialnews : 'Fino a quando non raggiungeremo la parità assoluta tra uomo e donna faremo dei falsi passi in avanti'. #25novembre… - Raiofficialnews : “Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne” Alda Merini 'Giornata intern… -