Giornata contro la violenza sulle donne | il 25 novembre morirono le sorelle Mirabal

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne a Pozzallo : A Pozzallo la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre un corteo che coinvolge tutte le scuole

Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne : le iniziative a Torino : Il 25 novembre ricorre la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, un’iniziativa volta a sensibilizzare ogni essere umano sulle

Auto contro muro - Luigi Barbato muore a 21 anni. Rientrava da una lunga Giornata a lavoro : Si chiamava Luigi Barbato, il ragazzo di 21 anni morto in un tragico incidente verificatosi ieri sera in via Appia a Forchia. Luigi lavorava da due mesi presso lo stabilimento Tecno Tessile Adler S.r.l di Aiuola, in provincia di Benevento, e ieri, assieme ad un collega, stava rientrando a casa dopo una lunga giornata lavorativa. Luigi Barbato era originario di Napoli. Si trovava in Auto con un amico, che guidava, quando la ...

“Sono caduta dalle scale” Giornata Internazionale contro le violenze alle donne : L'Aquila - Marta è bella ma non sa di esserlo, sta scomparendo, invisibile persino ai suoi occhi, smantellata da un uomo che la svilisce e la offende quotidianamente. Deposita parole davanti alle donne che la ascoltano, carta abrasiva di un sottoprodotto culturale che crea sempre più vittime. Sulle sue spalle c’è la storia collettiva di tante mogli umiliate dal bisturi di parole maschili o vessate da forza fisica. Marta ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : ottava Giornata. Scontro in coda tra Ancona e Trieste : Dopo il martedì dedicato alla Nazionale di Paolo Zizza, che ha esordito in World League con un buon pareggio (sconfitta ai rigori) con le campionesse d’Europa dell’Olanda, torna il campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile. Sabato, come di consueto, in programma tutti i cinque incontri validi per l‘ottava giornata. L’attesa è per il big match di Padova tra il Plebiscito ed il Milano, con le padrone di casa che sono ...

"Chiamarlo amore non si può" - il 25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne : L'Aquila - “Chiamarlo amore non si può” è il titolo dell’iniziativa che l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune dell’Aquila ha promosso per lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Dal mattino fino alle 17.30, alla sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, si alterneranno medici, infermieri, avvocati, esperti di Polizia di Stato e Carabinieri e psicologi ...

Risultati Eurolega 9ª Giornata – Il Barcellona non dà scampo al Fenerbahce - CSKA ko contro il Baskonia : I blaugrana centrano la settima vittoria in nove partite contro il Fenerbahce, i russi invece cedono in trasferta al Baskonia Cala il sipario sulla nona giornata di Eurolega, iniziata ieri e conclusasi oggi con le ultime due partite in programma. Vince e convince il Barcellona, che centra il settimo successo in nove partite contro il Fenerbahce, steso con il risultato di 89-63. Partita a senso unico a favore dei blaugrana, che partono ...

Basket - 9a Giornata Serie A 2019-2020 : la Virtus Roma fa suo il posticipo contro Pesaro : La Virtus Roma continua a stupire e vola in classifica. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Piero Bucchi, che supera Pesaro nel posticipo della nona giornata per 92-83 e si porta al quarto posto in classifica in compagnia di Brescia, Milano e Fortitudo Bologna. Dall’altra parte la situazione di Pesaro continua ad essere drammatica, con l’ultimo posto in classifica a zero punti e a -4 dalla salvezza. In casa Roma i migliori ...

Volley - Superlega 2019 - sesta Giornata. Doppio scontro al vertice. Civitanova-Modena : scontro fra titani - Milano-Trento per continuare a sognare : Giornata chiave, la sesta, tutta in programma domenica, in Superlega, nel bel mezzo di un tour de force che vede le squadre del massimo campionato impegnate per la terza settimana consecutiva con il Doppio turno in tre giorni. Si scontrano fra loro le prime quattro squadre del campionato e, a fine giornata, si saprà qualcosa in più sui reali valori in campo del torneo tricolore. Fari puntati soperattutto sull’Eurosuole di Civitanova dove, ...

Serie BKT 12esima Giornata il Crotone torna al successo contro il forte Ascoli : Crotone 3 Ascoli 1 Marcatori: Crociata 6°, Simy 34°, Marrone (autorete), Mazzotta 86° Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Mustacchio

Hockey su pista - Serie A1 2019 : a Bassano il posticipo della settima Giornata contro Sandrigo : Si è chiuso nel segno del Bassano il settimo turno della Serie A1 di Hockey su pista 2019, con la formazione veneta capace di avere la meglio sul Sandrigo nel posticipo, al termine di una partita sbloccata però dagli ospiti, su tiro diretto di Claudio Lopes. La reazione dei bassanesi non è tardata ad arrivare, impattando a meno di cinque minuti dal termine della prima frazione con Mattia Milani, non sfruttando poi la superiorità numerica ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 6a Giornata : la Virtus Bologna inizia il girone di ritorno contro Ulm per rafforzare il primato : Riparte dal PalaDozza l’EuroCup della Segafredo Virtus Bologna, che affronta il ratiopharm Ulm nella sesta giornata, prima di ritorno, del girone A che guida con quattro vittorie e una sconfitta. La formazione tedesca è in un periodo di seria crisi in Bundesliga, dove si trova al quattordicesimo posto con una vittoria e quattro sconfitte, che è lo stesso bilancio dell’EuroCup. Le uniche vittorie degli uomini di Jaka Lakovic sono ...

Basket - 7a Giornata Serie A 2019-2020 : la Dinamo Sassari domina l’anticipo contro la Virtus Roma : E’ una Dinamo Sassari straripante quella che domina l’anticipo della settima giornata della Serie A 2019-2020. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha demolito la Virtus Roma per 108-72 al termine di un match che è stato in equilibrio solo nei primi dieci minuti. Già nel secondo quarto Sassari ha allungato con un parziale di 32-11, facendo calare il sipario sull’incontro. Ottima prestazione in casa Dinamo per Dyshawn Pierre, autore di 19 ...