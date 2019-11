Giordana Angi a Roma nel 2020 | biglietti in prevendita per il concerto al Palazzo Dello

Tu Si Que Vales : Giordana Angi ospite canta “Stringimi Più Forte” (VIDEO) : Tù Sì Que Vales: Giordana Angi di Amici ospite della puntata del 23 novembre, canta “Stringimi Più Forte” (VIDEO) Visti gli ascolti altissimi, Tu Si que Vales è uno dei programmi televisivi migliori per promuovere nuovi lavori, soprattutto se sei un cantante che viene dalla cosiddetta scuderia di Maria De Filippi. Nella puntata di ieri, sabato 23 novembre, di Tu Si Que Vales Giordana Angi, seconda classificata di Amici 18, ha cantato ...

Giordana Angi/ 'Non avevo dubbi... sei speciale!' - Mara la commuove - Domenica In - : Giordana Angi ospite a "Domenica In" di Mara Venier su Rai1 racconta del rapporto con la sorella Elisa e con Alberto Urso di Amici 18

Giordana Angi 'picchia' Rudy Zerbi/ 'Con questa felpa non si vede la tua faccia...' : Giordana Angi 'picchia' Rudy Zerbi che la stuzzica con una frecciatina: 'Con questa felpa non ti si vede la faccia'. La cantante reagisce e...

“Io e lei…”. Giordana Angi si commuove a Domenica In. La sorpresa di Mara Venier è dolcissima : Ma quanto è brava Giordana Angi? La bella e talentosa finalista di Amici di Maria De Filippi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In ed è qui che ha presentato il suo album ‘Voglio Essere Tua’, cantando anche il suo grande successo ‘Casa’. La cantante, accolta con grandissimo affetto dalla conduttrice, che le ha riservato parole di grande stima facendola quasi emozionare, è poi finita in lacrime durante l’intervista, perché ha parlato della ...

Giordana Angi/ 'Non avevo dubbi... sei speciale!' - Mara la commuove - Domenica In - : Giordana Angi ospite a "Domenica In" di Mara Venier su Rai1 racconta del rapporto con la sorella Elisa e con Alberto Urso di Amici 18

Giordana Angi/ "Mia sorella Elisa? E' il suo amore a proteggere me" - Domenica In - : Giordana Angi ospite a "Domenica In" di Mara Venier su Rai1. Da Tiziano Ferro al bellissimo rapporto con la sorella Elisa.

Giordana Angi a Domenica IN : "L'amore di mia sorella è importante - mi protegge da tutto" : Musica, emozioni e parole. Giordana Angi a Domenica IN ha regalato uno spaccato della sua musica, del suo talento ma anche del suo personale. Davanti ad un pianoforte, la cantante arrivata seconda classificata nell'ultima edizione di Amici si è aperta raccontando al suo pubblico l'affetto che la lega a sua sorella Elisa, di nove anni più piccola.Tanta l'emozione nel rivedere le foto e i filmati che le ritraggono insieme, tanto che Giordana ...

Giordana Angi in lacrime a Domenica In per la sorella Elisa : Giordana Angi si emoziona a Domenica In per la sorella minore Elisa Prima volta a Domenica In per Giordana Angi. La cantante lanciata da Amici è stata ospite di Mara Venier nella puntata in onda su Rai Uno Domenica 10 novembre. L’artista di Aprilia ha parlato a lungo della sua carriera, iniziata ben prima del […] L'articolo Giordana Angi in lacrime a Domenica In per la sorella Elisa proviene da Gossip e Tv.

Giordana Angi su Alberto Urso a Domenica In : “Abbiamo sofferto!” : Domenica In, Giordana Angi parla dell’amicizia con Alberto Urso: “All’inizio non parlavamo” Giordana Angi è stata ospite a Domenica In da Mara Venier per presentare il suo nuovo album Voglio essere tua, per parlare della sua vita, della sua carriera e dei suoi prossimi progetti. Parlando di Amici di Maria De Filippi che l’ha consacrata, la Angi ha ricordato l’amicizia con Alberto Urso, con il quale ha ...

Domenica In del 10 novembre : da Mara Venier ci sarà Giordana Angi : Domenica 10 novembre tornerà su Rai 1 un nuovo appuntamento con Domenica In, il contenitore della Domenica pomeriggio condotto da Mara Venier. Dopo il successo di ascolti della scorsa settimana (2,8 milioni di spettatori per uno share intorno al 16%), 'Zia Mara' cercherà di ripetersi e per farlo guarda ancora in casa Mediaset. Se nella scorsa settimana l'ospite più atteso era Alberto Urso (cantante e vincitore di Amici), questa settimana uno ...

Giordana Angi - richiesta ad Amadeus : “Sento che la mia canzone…” : Giordana Angi pronta per Sanremo 2020 dopo Amici: l’indiscrezione Il secondo posto ad Amici, l’elezione a coach della squadra bianca di Amici Celebrities e l’album “Voglio essere tua” in cima alla classifica. Un momento d’oro per Giordana Angi che ora punta ancora più in alto, sognando Sanremo 2020 e il tanto ambito palco dell’Ariston. Dopo aver scritto canzoni portate da altri artisti al festival ...

Giordana Angi a Sanremo? L'indizio social fa scatenare i fan : La possibilità che Giordani Angi partecipi al prossimo Festival di Sanremo è più che concreta. I rumors si susseguono da settimane e la cantautrice non ha mai smentito le voci insistenti. Oggi, però, un nuovo indizio si aggiunge agli altri, tanto da far scatenare i fan che già la vedono sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio. La 25enne si è classificata seconda nell'ultima edizione del talent di Maria De Filippi, Amici, dietro al talentuoso ...

Giordana Angi su Alberto Urso svela : “Mai avrei pensato di…” : Alberto Urso e Giordana Angi sempre più uniti dopo Amici: l’ultima rivelazione di lei Giordana Angi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Mio. E in questa occasione la cantautrice di Amici di Maria De Filippi ha parlato ampiamente della sua vita, dei suoi progetti futuri e del suo ultimo album intitolato Voglio essere tua. Ad un certo punto il giornalista del settimanale le ha chiesto del suo rapporto ...

Giordana Angi ha una fidanzata : “Lei non è famosa” : Giordana Angi non ha mai nascosto di essere omosessuale, e anzi ha fatto apertamente coming out quando era ancora nella scuola di Amici. All’epoca raccontò di essere uscita da una relazione, ma in seguito sulla sua vita privata, è sempre stata molto discreta, evitando di entrare nei dettagli. Oggi, non sarebbe più single ma avrebbe una fidanzata, come lei stessa ha ammesso a Novella 2000. Chi è la fidanzata di Giordana Angi La ...