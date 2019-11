Giallo Fiorentina | Chiesa in panchina contro il Verona | problema fisico o c’è altro?

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Nella giornata di ieri si è giocato il tredicesimo turno del campionato di Serie A, sono arrivate indicazioni anche per le zone basse della classifica, in particolar modo successo dell’Hellaslae situazione sempre più delicata per il club viola. Il presidente Rocco Commisso è sempre più deluso dal rendimento della squadra, è stata costruita una squadra attrezzata per un buon piazzamento in campionato e la situazione al momento è sicuramente deludente. Ladell’allenatore Vincenzo Montella non è sicuramente tranquilla, dopo un’attenta valutazione laha deciso di dare un’altra chance al tecnico che si giocherà tutto nella sfidail Lecce. Il tecnico non ha mai convinto da quando è tornato in viola, il finale della scorsa stagione aveva fatto scattare un campanello d’allarme, l’inizio di stagione è ...

