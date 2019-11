Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Domani, martedì 24 novembre, ildelgenovese si ferma e, dopo settimane di agitazione, si ritrova in presidio sotto al Comune. Cgil, Cisl e Uil chiedono assunzioni e investimenti per garantire ai cittadini servizi sociali adeguati: “La situazione è drammatica, servono con urgenza assistenti sociali, educatori, psicologi e amministrativi, interventi concreti sull’organizzazione del lavoro e sulla sicurezza degli operatori”. Una carenza di personale di cui Palazzo Tursi è consapevole, annunciando per il prossimo anno l’assunzione di 20 unità tra psicologi e assistenti sociali. “Numeri totalmente inadeguati per garantire alla cittadinanza i servizi essenziali” replicano i rappresentanti unitari dei lavoratori che hanno convocato lo sciopero su richiesta degli stessi operatori dei servizi sociali che dalle ore 14 alle ore 16.30 si riuniranno in presidio sotto gli uffici del ...

ilfattovideo : Genova, mondo del sociale contro assessore: 1500 firme per le dimissioni. “Comune più attento al decoro urbano che… - Noovyis : (Genova, mondo del sociale contro assessore: 1500 firme per le dimissioni. “Comune più attento al decoro urbano che… - zoedibisanzio : “Oggi intorno ai mondo dei senzatetto a Genova si muovono 300-400 volontari. Credo sia per questo, per la consapevo… -