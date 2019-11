Genk | Croonen | ”Napoli | Liverpool ed altri club hanno messo gli occhi su Berge”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 25 novembre 2019): Berge è uno dei giovani più forti in Europa, sta giocando la Champions per la prima volta Peter, il presidente del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per riferire -tra l’altro- l’interesse del Napoli per Berge. Queste le sue parole: “Fiducia per la partita contro il Salisburgo, stiamo lavorando bene col nuovo allenatore. Non mi aspettavo che Napoli einiziassero con queste difficoltà. Mercato? Non sono a conoscenza di notizie di calciomercato ma Berge è uno dei giovani più forti in Europa, sta giocando la Champions per la prima volta e in futuro vorrebbe vincerla: è un giocatore molto ambizioso. Siamo contenti di averlo in squadra con noi. Napoli,e tante altre big europeeglisu di lui”. Conclude. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Il Mattino – Ancelotti vara la formula ...

