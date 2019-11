Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 25 novembre 2019) La situazione tesa e mesta nello spogliatoio del Napoli non ha risparmiato neanche l’allenatore secondo aldello Sport. Nonostante gli sforzi per ricompattare la squadra e fargli ritrovare la fiducia in Sè stessi,è apparso stanco in panchinail Milan, provato da una situazione surreale che, se non si dovesse risolvere,portarlo a fare delle considerazioni estreme “Che il Napoli viva di sopportazioni lo si é potuto capire dopo il gol di Lozano, arrivato in un momento di grande difficoltà. Eppure, invece dell’esultanza collettiva, soltanto un paio di compagni sono corsi verso il compagno per festeggiarne la rete. Gli altri si sono avviati, mestamente, a centrocampo per riprendere il gioco. E? Le sue espressioni, a fine partita, ne hanno raccontato uno stato d’animoe confuso. Anche per lui, ormai, si prospetta ...

napolista : Gazzetta: #Ancelotti depresso, in caso di batosta contro il #Liverpool potrebbe lasciare L’allenatore ha chiaro or… - SiamoPartenopei : Ancelotti a rischio, Gazzetta: è depresso e confuso, in caso d'imbarcata con il Liverpool potrebbe lasciare - SiamoPartenopei : Stangata Napoli, Gazzetta: multa record di 200mila euro per Allan! ADL non perdona le offese a Edo e la contrarietà… -