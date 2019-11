Gaetano Arena È stato bello la notte scorsa | e sui social parte la

Ambra Lombardo : "Il bacio con Gaetano Arena? Foto visibilmente alterata" (video) : Ambra Lombardo ha scelto Federica Panicucci e lo studio di 'Mattino 5', per raccontare la propria verità sul presunto (e già smentito) bacio con Gaetano Arena fuori da un locale al centro di Milano che, qualche giorno fa, ha fatto arrabbiare il fidanzato Kikò Nalli:prosegui la letturaAmbra Lombardo: "Il bacio con Gaetano Arena? Foto visibilmente alterata" (video) pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2019 11:06.

“Fate schifo!”. Gaetano Arena e Ambra Lombardo - caos in diretta. Saltano fuori gli altarini e l’ex gieffino ‘esplode’ : Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, un nuovo ‘capitolo’ del complicato triangolo Gaetano Arena, Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Gaetano continua a raccontare la sua versione dei fatti, tuonando in studio (dove prima di andare in onda in diretta non rivolge parola agli opinionisti presenti). Ma deve fare i conti con Ivana Icardi ed Enrico Cantarin (ex gieffini come lui), che lo smascherano dicendo che si tratterebbe di un falso scoop (organizzato ...

Gaetano Arena attaccato da Elena Morali : “Che figura di mer*a!” : Elena Morali critica Gaetano Arena sui social: “Gli italiani non sono cr*tini” Ieri è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte della trasmissione è stata dedicata interamente al ‘caso Gaetano Arena’. Tra gli ospiti della puntata c’era anche Elena Morali, la quale però non ha avuto modo di dire la sua. Per tale ragione ha deciso di esprimere una sua opinione su tutta questa faccenda su ...

Pomeriggio 5 - Ivana Icardi attacca Gaetano Arena sul bacio con Ambra : Dovevo esserci io al posto di lei : Nel Pomeriggio di questo lunedì 18 novembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Pomeriggio 5, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio l'ex gieffino più chiacchierato del momento, Gaetano Arena. Quest'ultimo, dopo aver preso parte alla sedicesima edizione del Grande Fratello, aveva recentemente fatto parlare di sé per via di una rissa o presunta tale avuta con il paparazzo Alex Fiumara e una foto, che immortalerebbe un bacio avvenuto ...

Pomeriggio 5 - il tradimento di Gaetano Arena un falso scoop? Qui si rischia il tribunale : Un Pomeriggio 5 di fuoco. Nel salottino tv di Barbara d’Urso arriva Gaetano Arena. Look: jeans strappato, scarponcini, maglia e giubbotto. Total beige. Ma è nero. Vuole fare chiarezza sul presunto tradimento finito sui giornali, dopo le foto del bacio in bocca tra lui e Ambra Lombardo (fidanzata di

Gaetano Arena su Ambra e Kikò : “Fate schifo!” Filippo Nardi lo inchioda : Pomeriggio 5, Gaetano Arena non convince nessuno in studio e tuona su Ambra e Kikò: “Fate schifo!” Filippo Nardi lo inchioda Prosegue la soap opera ‘Gaetano Arena- Ambra Lombardo‘, i due ex gieffini che sono stati sorpresi a baciarsi. La paparazzata però è stata contestata da molti. A dir la verità da tutti tanto che […] L'articolo Gaetano Arena su Ambra e Kikò: “Fate schifo!” Filippo Nardi lo inchioda ...

Gaetano Arena smascherato da Biagio D’Anelli : “Chiedi scusa!” : Pomeriggio 5, Biagio D’Anelli su Gaetano Arena: “Ha mandato messaggi a tutti i paparazzi” Anche in quest’ultima puntata di Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso ampio spazio è stato dedicato al presunto flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena: i due si sono baciati? Cosa c’è davvero tra loro? Il gossip è fasullo? Barbara d’Urso, con i suoi ospiti, ha cercato di chiarire una volta per tutte la situazione. ...

Gaetano Arena : "Kikò? Non tradisco un amico. Non c'è stato un bacio con Ambra" (video) : Gaetano Arena, ospite, oggi, lunedì 18 novembre 2019, di 'Pomeriggio 5', ha raccontato la propria verità dopo la difesa di Enrico Contarin ed Ivana Icardi a favore di Kikò Nalli, convinto di non essere stato tradito dalla fidanzata Ambra Lombardo.prosegui la letturaGaetano Arena: "Kikò? Non tradisco un amico. Non c'è stato un bacio con Ambra" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2019 18:34.

Gaetano Arena s’infuria con Enrico dopo Domenica Live : “Ca*asotto” : Domenica Live, Gaetano Arena sbotta contro Enrico Contarin: lo sfogo Ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live. E uno degli argomenti affrontati da Barbara d’Urso è stato il gossip inerente al presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. Per smentire questo gossip sono intervenuti in studio il fidanzato della ragazza, Kikò, Ivana Icardi e Enrico Contarin. Proprio quest’ultimo ha rivelato che la rissa tra Gaetano ...

Gaetano Arena : "Le testimonianze di Ivana Icardi ed Enrico Contarin a favore di Kikò Nalli? Tutte stronz*te" (video) : Gaetano Arena, dopo la messa in onda dell'intervista di Kikò Nalli a 'Domenica Live', ha registrato una serie di Instagram Stories, scagliandosi contro Ivana Icardi e Enrico Contarin, testimoni, di quella che sarebbe dovuta essere un finto scoop con tanto di bacio ad Ambra Lombardo:prosegui la letturaGaetano Arena: "Le testimonianze di Ivana Icardi ed Enrico Contarin a favore di Kikò Nalli? Tutte stronz*te" (video) pubblicato su Gossipblog.it ...

Gaetano Arena/ Ivana Icardi : 'Si deve vergognare - mi ha chiamata per uno scoop finto' : Gaetano Arena nel mirino di Kikò Nalli e Ivana Icardi. La sorella del celebre calciatore accusa l'ex gieffino di aver provato a coinvolgerla in un finto scoop, Domenica Live,

Kikò Nalli : "Lo scoop del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo? Una trappola" (video) : Kikò Nalli è molto arrabbiato dopo la pubblicazione di alcuni scatti su 'Diva e Donna' (con tanto di bacio) tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. L'ex gieffino, ospite, oggi, 17 novembre 2019, di 'Domenica Live' ha voluto ribattere a tutte le supposizioni degli ultimi giorni:prosegui la letturaKikò Nalli: "Lo scoop del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo? Una trappola" (video) pubblicato su Gossipblog.it 17 novembre 2019 18:18.

Gaetano Arena - ex GF - scrive a proposito di Ambra : 'Per me l'amicizia è sacra' : Continua a tenere banco la vicenda del presunto bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. L'ex professoressa siciliana ha ammesso che il bacio non è stato altro che un saluto tra due amici. Kikò Nalli invece, ha sostenuto che lo scatto pubblicato su Diva e Donna sia stata un'immagine estrapolata da un video. Nella giornata di ieri, la Lombardo ha ricevuto delle pesanti accuse da parte dell'ex fidanzata di Gaetano Arena. Durante lo sfogo, Giulia ...

Gaetano Arena furioso con Ambra Lombardo : “Sono stato infangato” : Ambra Lombardo criticata duramente da Gaetano Arena: lo sfogo Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 ampio spazio è stato dedicato al presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. Ospite in studio c’era proprio il primo, il quale ha smentito categoricamente qualsiasi illazione in tal senso. Oltre lui è intervenuta anche la sua ex, che ha lanciato delle accuse belle mirate alla fidanzata di Kikò, creando non poche polemiche sui social, ...