Furto al Castello di Dresda | rubati gioielli e diamanti | bottino da un miliardo di euro

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Quasi come se la Banda Bassotti fosse riuscita a svaligiare la multimiliardaria fortezza del deposito di Zio Paperone. E' paragonabile a questo esempio dei fumetti Disney ild'arte perpetrato ai danni dello straordinariodioggi, lunedi 25 Novembre 2019. Clamoroso colpo d'arte a, in Germania: ladri in fuga "d'arte più clamoroso di tutto il Dopoguerra". La Bild, tra i più popolari e diffusi quotidiani della Germania, non ha usato tanti giri di parole per definire quello che potrebbe essere considerato il "colpo del secolo". Ad essere svaligiata è stata la famosa sala delle 'Volte Verdi' (Gruene Gewoelbe) deldi. Iltotale, al primo vaglio da parte della polizia locale, pare ammontare intorno alla cifra monstre di undi. I ladri, riferisce sempre la Bild, subito dopo aver piazzato ildi opere d'arte sarebbero ...

Agenzia_Italia : Furto nel castello di Dresda: rubati un miliardo di euro di gioielli antichi - HuffPostItalia : Rubano un miliardo di gioielli al Castello di Dresda: è il furto più grave dal dopoguerra - repubblica : Germania, furto miliardario nel Castello di Dresda: 'Il più clamoroso della storia del dopoguerra' [aggiornamento d… -