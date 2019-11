Firenze | l’ordinanza anti-prostituzione di Nardella bocciata dal tribunale | 5 assolti E

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il sindaco diDarionel dicembre 2017 aveva esultato per il “dimezzamento” dellain città arrivando a chiedere al governo Gentiloni un “provvedimento nazionale” che ricalcasse le orme del “modello”. Tutto frutto, era la convinzione del sindaco renziano, della sua ordinanzaentrata in vigore il 14 settembre 2017 che prevedeva il divieto di chiedere o accettare prestazioni sessuali in tutta la città, con multe fino a 206 euro e fino a 3 mesi di reclusione per i clienti. E invece, al netto della propaganda,per combattere il fenomeno non è stata certo un successo: in sei mesi (da settembre 2017 a marzo 2018) su 384 controlli, i clienti denunciati sono stati solo 27 ma nessuno è stato condannato. Anzi: venerdì, assolvendo cinque clienti che avevano “disobbedito” al, il giudice deldiSabina ...

