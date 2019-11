Ex Ilva,Conte: negoziato,servono giorni

Da Melfi, il premiertorna sulla vicenda dell'ex:"Abbiamo aperto un,ma abbiamo bisogno di qualche settimana". Se ArcelorMittal confermerà "l'impegno a continuare la produzione, siamo pronti a un coivolgimento pubblico. Ma non accetteremo una soluzione al ribasso", spiega. Rispetto alla Manovra assicura che il governo sta lavorando per rivedere la tassazione sulle auto aziendali.In "un' ottica ecologica abbiamo previsto un credito d'imposta green del 10% per le imprese che riducono le emissioni".(Di lunedì 25 novembre 2019)