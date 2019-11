Europa League | le designazioni arbitrali per Roma e Lazio

Istanbul Basaksehir-Roma - Europa League : su Sky giovedì 28 novembre alle 18 : 55 : La Roma, dopo la convincente vittoria nel campionato di Serie A, tornerà in campo giovedì 28 novembre per affrontare l’Istanbul Basaksehir in Europa League. Si tratterà della 5ª giornata della fase a gironi, con i giallorossi impegnati sul difficile campo del Fatih Terim Stadyumu di Istanbul alle ore 18:55. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky. Stavolta non la si potrà vedere in chiaro su TV8, dove in serata ci sarà l'appuntamento con ...

Lazio-Cluj - Europa League 2019-2020 : programma - orari e tv : Prosegue senza sosta l’Europa League di calcio 2019/2020, con la Lazio di Simone Inzaghi che questa settimana sarà impegnata in casa contro i rumeni del Cluj, già qualificati, e vittoriosi anche nella gara d’andata per 2-1, mentre i bianco-celesti proveranno a chiudere nel migliore dei modi un torneo che fino ad ora non ha riservato particolari sorprese. La partita si svolgerà dunque questo giovedì, 28 novembre 2019, alle ore 21, ...

Istanbul Basaksehir-Roma - Europa League 2019-2020 : programma - orari e tv : Torna il grande spettacolo dell’Europa League 2019/2020, che vedrà disputarsi questo giovedì il sesto turno, tra cui anche l’incontro della Roma, avversaria dei turchi dell’Istanbul Basaksehir, in una sfida da non sbagliare per non perdere il treno che porta alla seconda fase. I giallorossi sono infatti attualmente in seconda piazza, con 5 punti, al pari del Borussia Mönchengladbach, con la formazione del Bosforo distante ...

Europa League - Lazio-Cluj in tv : in chiaro su TV8 giovedì 28 novembre alle 21 : 00 : Le competizioni europee stanno per tornare protagoniste. Oltre alla Champions League, si attende la 5ª giornata di Europa League giovedì 28 novembre. La Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico alle ore 21:00 per affrontare il CFR Cluj. I biancocelesti, dopo aver ottenuto tre sconfitte in quattro partite disputate nel Gruppo E, non potranno più commettere errori, altrimenti verranno eliminati. La squadra di Simone Inzaghi dovrà vincere le ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : Novara strapazza il Khimik - esordio vincente delle Campionesse d’Europa : esordio vincente di Novara nella Champions League 2019-2020 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa hanno travolto il Khimik Yuzhny con un comodo 3-0 (25-17; 25-10; 25-7) in appena 63 minuti di gioco. Tutto facile per le piemontesi di fronte al pubblico del PalaIgor dove hanno giganteggiato in lungo e in largo contro le modeste ucraine che sono rimaste parzialmente in partita soltanto nel primo set: dominio assoluto delle ragazze di ...

Favola Cagliari/ Bisoli : 'Brava la società - Europa League possibile!' - esclusiva - : Favola Cagliari: intervista esclusiva a Pierpaolo Bisoli, ex giocatore isolano che ha analizzato il momento sensazionale di una squadra terza in Serie A.

Basket - Champions League 2019-2020 : contro Strasburgo la Dinamo Sassari cerca il terzo successo consecutivo in Europa : Si gioca alle 20.30 di domani sera al PalaSerradimigni la partita tra Banco di Sardegna Sassari e i francesi dello Strasburgo valida per la quinta giornata del gruppo A della fase a gironi di Champions League 2019-2020. I sardi di Gianmarco Pozzecco sono a tre vittorie su quattro partite nella competizione europea e cercano il terzo successo consecutivo dopo quello interno su Ostenda per 90-71 e dopo quello di martedì scorso a Torun ...

Basket - Champions League 2019-2020 : contro Strasburgo la Dinamo Sassari cerca il terzo successo consecutivo in Europa : Si gioca alle 20.30 di domani sera al PalaSerradimigni la partita tra Banco di Sardegna Sassari e i francesi dello Strasburgo valida per la quinta giornata del gruppo A della fase a gironi di Champions League 2019-2020. I sardi di Gianmarco Pozzecco sono a tre vittorie su quattro partite nella competizione europea e cercano il terzo successo consecutivo dopo quello interno su Ostenda per 90-71 e dopo quello di martedì scorso a Torun per 113-95, ...

Fifa 20 Road to the Final – Verso la finale : tornano le card live dedicate alla Champions League ed all’Europa League! Svelata la prima squadra! : Con un messaggio pubblicato sui canali Social EA Sports ha annunciato il ritorno nella modalità Fifa Ultimate Team (FUT) dell’evento dedicato alla Champions League denominato “Road to the Final” (in italiano Verso la Finale)! Durante l’evento come accaduto lo scorso anno verranno rilasciate carte dedicate alla Champions “live”, ossia con statistiche dinamiche, sullo stile di quelle […] L'articolo Fifa 20 ...

Fifa 20 Road to the Final – Verso la finale : tornano le card live dedicate alla Champions League ed all’Europa League! : Con un messaggio pubblicato sui canali Social EA Sports ha annunciato il ritorno nella modalità Fifa Ultimate Team (FUT) dell’evento dedicato alla Champions League denominato “Road to the Final” (in italiano Verso la Finale)! Durante l’evento come accaduto lo scorso anno verranno rilasciate carte dedicate alla Champions “live”, ossia con statistiche dinamiche, sullo stile di quelle […] L'articolo Fifa 20 ...

Lazio squadra delle rimonte - una brutta abitudine per i biancocelesti : già quattro tra Europa League e Serie A : Lazio squadra delle rimonte subite. Beffata nel finale dal Celtic. Ancora una volta. Ormai sta diventando una brutta abitudine quella della squadra di Simone Inzaghi. E già, perché con quella di ieri sono quattro le rimonte subite, tutte da 0-1 a 2-1. Tre in Europa League, che hanno compromesso quasi definitivamente il cammino verso la qualificazione, e una in campionato. Tutto ha avuto inizio con la trasferta di Ferrara sul campo della ...

Europa League : Lazio e Roma beffate 2-1 allo scadere. Qualificazione appesa a un filo per i biancocelesti : Immobile illude al 7’, pari di Forrest al 38’. Sigillo di Ntcham allo scadere ed è festa Celtic all’Olimpico. A Moenchengladbach giallorossi battuti al 95’ da un gol di Thuram dopo un’autorete e il pari di Fazio

Europa League. Le romane rischiamo seriamente l’eliminazione : Non è stato sufficiente un altro gol di Immobile a spingere la squadra di Inzaghi verso una vittoria che serviva

Europa League 2019-2020 : risultati 7 novembre. Roma e Lazio perdono allo scadere - a valanga le spagnole : Quarta giornata per l’Europa League in questo giovedì 7 novembre: si avviano al momento decisivo i gironi, con i prossimi due turni che decideranno ovviamente le qualificati ai sedicesimi di finale, quando inizierà la fase ad eliminazione diretta. Giornata nera, con un minuto in comune, il 94′, per le due compagini italiane presenti: Roma e Lazio. Entrambe le squadre capitoline infatti perdono allo scadere e rischiano di grosso: i ...