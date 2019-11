Eur spa | obelisco sarà illuminato di rosso

Il Mes non deve spaventare - ma va dotato di Eurobond : La discussione italiana sulla modifica del Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes o Fondo salva Stati) ha raggiunto livelli confusi e paradossali. Sembra che tutti si debbano schierare tra chi difende l’interesse nazionale e chi subisce i diktat europei, tra chi scopre oggi le trame e chi ritiene che l’iter della riforma fosse ben noto, tra chi auspica un veto italiano alla modifica nel Consiglio europeo ...

Golf - European Tour 2019 : Jon Rahm si prende tutto. DP World Tour Championship e Race to Dubai allo spagnolo - beffato Fleetwood : Al termine di una giornata da cardiopalma lo spagnolo Jon Rahm (-19) vince il DP World Tour Championship e, con esso, anche la Race to Dubai 2019. Erano solamente 5 i Golfisti che sono arrivati a Dubai con ancora la possibilità matematica di portarsi a casa il titolo che premia il migliore dell’intera stagione dello European Tour, ma un avvio poco incisivo nei primi round ha allontanato il leader austriaco Bernd Wiesberger dalle ...

Euro 2020 - sorteggiati gli accoppiamenti per gli spareggi : quattro i posti disponibili : Sono stati sorteggiati oggi a Nyon gli accoppiamenti per gli spareggi, che metteranno in palio gli ultimi 4 posti per Euro 2020 Si è tenuto questa mattina a Nyon il sorteggio per gli spareggi, che metteranno in palio quattro posti per Euro 2020. Per lo svolgimento degli accoppiamenti è stato tenuto conto della classifica della scorsa Nations League, suddividendo le squadre in quattro percorsi composti da semifinali e finali in gara unica ...

Europei calcio 2020 : il sorteggio degli spareggi per gli ultimi quattro posti : Si sono svolti questa mattina i sorteggi degli spareggi per Euro 2020. Alle già qualificate: Italia, Inghilterra, Germania, Spagna, Ucraina, Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda, Russia, Portogallo, Turchia, Danimarca, Austria, Svezia, Repubblica Ceca, Galles e Finlandia, si aggiungeranno quattro nazionali provenienti da altrettanti percorsi di qualificazione. Le squadre che parteciperanno a questa fase di qualificazione sono state scelte ...

Sorteggio spareggi Euro 2020/ Quattro gironi playoff : tutte le prossime date : Sorteggio spareggi Euro 2020: oggi scopriremo i Quattro gironi playoff. Il tabellone e la procedura prevista dalla Uefa. Gli incroci per completare quadro.

Meccanismo Europeo di stabilità - vertice a Chigi con Conte - Di Maio e Gualtieri. Salvini : “Rischia di far saltare i risparmi” : E’ durato poco più di un’ora il vertice a Palazzo Chigi, presieduto da Giuseppe Conte, sulla discussa riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Il premier, che riferirà in Parlamento il 10 dicembre, durante il vertice si è allontanato per incontrare il commissario economico agli Affari Economici Pierre Moscovici che ieri parlando al Corriere aveva ricordato come la revisione del Mes comprenda il cosiddetto backstop per le banche, ...

Eruzione del Vesuvio - estesa contaminazione degli spazi aerei : esercitazione a livello Europeo : Una “Eruzione esplosiva del vulcano Vesuvio, dalla durata di tre giorni, con una contaminazione da ceneri vulcaniche di grande estensione, tale da interessare l’intero spazio aereo dell’area mediterranea europea e, parzialmente, del Nord- Africa e del Medio Oriente“. È la simulazione che, ieri, ha messo alla prova a livello europeo le istituzioni del settore aereonautico nel gestire una situazione di emergenza di questo ...

Alberi in via d’estinzione : 181 rischiano di sparire dall’Europa : Dal Portogallo agli Urali e dalla Svezia alla Sicilia, il regno vegetale del continente europeo condivide con quello animale una vera e propria lotta per la sopravvivenza che sta spingendo molti degli Alberi nativi sull’orlo dell’estinzione. Il sorbo, l’ippocastano, il peccio, il frassino maggiore: sono solo alcune delle 181 specie arboree che rischiamo di perdere, insieme al patrimonio di uccelli, scoiattoli, piccoli mammiferi e invertebrati ai ...

Eur spa : per Giornata Alberi su passeggiata Giappone ciliegi Yoshino : Roma – In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra il 21 novembre, Eur SpA con la partecipazione degli alunni di due classi dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, piantera’ a Roma lungo la passeggiata del Giappone i ciliegi ‘Yoshino’, famosi per richiamare ogni anno in occasione della fioritura migliaia di visitatori appassionati del Hanami (contemplazione dei fiori). Ventiquattro ...

Ecco il Huawei Mate 30 Pro arrivare in Europa - disponibile in Spagna : Ci è voluto un po', ma finalmente il momento del debutto in Europa del Huawei Mate 30 Pro sembra essere arrivato, a partire dal mercato spagnolo. Come riportato da 'gizmochina.com', il top di gamma del produttore cinese verrà diffuso in territorio iberico, anche se in scorte limitate, ed esclusivamente attraverso lo Space Store dell'OEM, con sede a Madrid (valle Gran Vía, 48). Le vendite sono partite il 18 novembre, al prezzo di 1099 euro nel ...

Volkswagen ID. Space Vizzion - La wagon elettrica arriverà in Europa : La Volkswagen ID. Space Vizzion debutta al Salone di Los Angeles, mostrando l'ulteriore evoluzione della piattaforma Meb dedicata ai modelli elettrici della Casa tedesca. Con la ID.3 già presentata e la crossover ID.4 in dirittura d'arrivo, la Volkswagen ha deciso di mostrare una concept, la settima della famiglia ID, molto vicina al prodotto di serie con le forme di una grande station wagon che i clienti potranno acquistare a partire dal 2021 ...

Luis Enrique torna ct della Spagna/ Via Moreno : la morte della figlia - Euro 2020 e.. : Luis Enrique torna ct della Spagna: via Robert Moreno, la Federcalcio iberica 'noi leali con tutti'. La morte della figlia Xana, dolore e ritorno Nazionale

Panchina Spagna - Rubiales conferma : Luis Enrique torna ad allenare in vista di Euro 2020 : Qualunque sia l'opinione di ciascuno, riteniamo che l'importante sia la verità. Inizia più o meno così la conferenza stampa della federazione spagnola, con l'immediata conferma di una notizia che era nell'aria dopo l'ultima partita di qualificazione agli Europei 2020 della Selección spagnola: Luis Enrique tornerà ad essere il CT della Spagna. Il presidente della RFEF (la federcalcio spagnola), Luis Rubiales, prova a ricostruire in ordine ...