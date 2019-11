Eugène Ionesco | 110 anni fa nasceva il padre del teatro dell’assurdo

Fonte : fanpage

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il 26 novembre del 1919 nasce, in una piccola cittadina rumena, uno degli autori più importanti e significativi dello scorso secolo.viene riconosciuto come uno dei padri del, assieme a Beckett: ma il drammaturgo ci tenne sempre a prendere le distanze da un aggettivo troppo riduttivo per le sue opere. Insensatezza, nel linguaggio e nella vita: questi i veri protagonisti dei suoi drammi.

