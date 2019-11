Elon Musk ha detto di avere ricevuto 200mila ordinazioni per il nuovo pick-up elettrico

Il nuovo Tesla Cybertruck presentato da Elon Musk sembra uscito da un gioco per PS1 : Come probabilmente avrete sentito, nelle ultime ore è stato presentato il nuovissimo pick-up di Tesla, chiamato niente meno che Cybertruck, nome tanto avveniristico quanto lo sono anche le forme del fuori-strada elettrico.Ebbene, inutile dire che internet sia impazzito non appena si sono diffuse le immagini del design del Cybertruck, e si sprecano i meme e le battute che paragonano il design del pick-up a quelle delle auto di un gioco di corse ...

Elon Musk - come si diventa ricchissimi con idee fallimentari : L’ultimo caso è quello della Tesla Cybertruck coi vetri infrangibili che vanno in pezzi alla presentazione ufficiale del veicolo. Fosse solo questo: non c'è un business del visionario imprenditore di Pretoria che stia in piedi, eppure i mercati continuano a prestargli denaro. O siamo tutti matti, o c'è qualcosa che non va nel capitalismo.Continua a leggere

Tesla Cybertruck/ Video - pickup di Elon Musk ricorda la Batmobile : in vendita da 2022 : Tesla Cybertruck, Video. Presentato ufficialmente il super pickup di Elon Musk, che si ispira ai film di fantascienza: ecco tutti i dettagli

Perché Elon Musk ha fatto una figuraccia durante la presentazione del Cybertruck : (Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images) Si vincerebbero soldi facili a scommettere che qualche testa sia saltata nelle scorse ore a Tesla. Il Perché lo si scopre all’ottavo minuto del video qui sotto, preso dalla presentazione live di Cybertruck, il bizzarro e controverso pickup della società leader nella motorizzazione elettrica. Tutto stava filando liscio fino a quel momento per Elon Musk che dal palco raccontava spigliato tutte le ...

Tesla - Elon Musk svela il futuristico e corazzato CyberTruck ma il test sui vetri infrangibili è un disastro : la figuraccia in diretta : Si chiama CyberTruck ed è una sorta di fantascietifico pick-up super corazzato. Peccato che alla presentazione ufficiale di Tesla, fatta come di consueto da Elon Musk, qualcosa sia andato storto. Sì, perché la supercar simile a un’autoblindata (già in vendita online e con le prime consegne programmate nel 2022) ha fallito in diretta il test sulla resistenza dei finestrini tra l’imbarazzo di Musk e le risate del pubblico. Il costo del ...

Com’è Tesla Cybertruck - il pick-up di Elon Musk : Elon Musk ha portato la sua sbruffoneria da maverick al segmento delle auto, dopo aver già rivoluzionato buona parte degli altri. L’ultima diavoleria di Tesla, azienda di cui Musk è Ceo, è stata presentata al Design Studio di Hawthorne, California quando in Italia erano le 5: si tratta del Cybertruck, il primo pick-up dell’azienda americana. Dopo mesi di hype – in cui la compagnia è stata molto abile nel mantenere il segreto non facendo ...

Progetto Starlink di Elon Musk : in orbita altri 60 satelliti : Ben 1440 satelliti per rendere internet disponibile in ogni parte del globo. È questo l’obiettivo del Progetto Starlink di Elon Musk. L’11 novembre il Falcon 9 SpaceX ha portato in orbita altri 60 satelliti che vanno ad aggiungersi ai primi 60 lanciati nel maggio scorso. L’obiettivo – spiega Global Science – è di posizionarne 1440 in 24 lanci entro la fine del 2020. A mettere in orbita i 60 satelliti del peso ciascuno di 227 ...

Il sogno di Elon Musk di raggiungere Marte è realistico? : (foto: Bronte Wittpenn/Bloomberg via Getty Images) Il primo lancio sperimentale in orbita avverrà entro sei mesi. Gli equipaggi umani, invece, la Starship li porterà oltre l’atmosfera poco dopo, comunque nel 2020. Quindi, per l’astronave di SpaceX appena presentata da Elon Musk durante una conferenza a Boca Chica, in Texas, il futuro sarà cadenzato dall’allunaggio a partire dal 2024 e, finalmente, dal raggiungimento del suolo marziano, ...

Il sogno di Elon Musk di raggiungere Marte è realistico? : (foto: Bronte Wittpenn/Bloomberg via Getty Images) Il primo lancio sperimentale in orbita avverrà entro sei mesi. Gli equipaggi umani, invece, la Starship li porterà oltre l’atmosfera poco dopo, comunque nel 2020. Quindi, per l’astronave di SpaceX appena presentata da Elon Musk durante una conferenza a Boca Chica, in Texas, il futuro sarà cadenzato dall’allunaggio a partire dal 2024 e, finalmente, dal raggiungimento del suolo marziano, ...

Elon Musk svela la nuova astronave Starship di SpaceX : Elon Musk ha svelato al mondo la nuova astronave "Starship" di SpaceX, destinata a trasportare l'uomo sulla Luna e su Marte. "È il Sacro Graal dei viaggi spaziali - ha detto, parlando a Boca Chica, in Texas, il miliardario visionario - rappresenta la svolta verso la trasfornmazione della nostra civilità in una civiltà spaziale, rendendo i viaggi interplanetari una normalità, come i viaggi aerei". Alla folta platea intervenuta, Musk ha ...

SpaceX - ecco il piano di Elon Musk per colonizzare Luna e Marte : (foto: Getty Images) Sogno o obiettivo a portata di mano? Per Elon Musk, il miliardario fondatore e Ceo di SpaceX, non c’è differenza. E all’ultima conferenza stampa – show l’eccentrico miliardario ha svelato al pubblico il suo piano per stabilire colonie umane su Luna e Marte. Nuove astronavi, nuovi impressionanti razzi, nuovi lanci. E poco importa se arrivare su Marte sia diverso dal sopravvivere su Marte: nella mente di Musk l’essere ...

Elon Musk svela il razzo che porterà l'uomo sulla Luna e su Marte : Una nave spaziale per portare l’uomo sulla Luna e su Marte. Davanti a una folla di appassionati e giornalisti specializzati, Elon Musk ha mostrato al mondo, nel piccolo villaggio di Boca Chica, in Texas, le animazioni dell’atterraggio di astronavi sulla Luna e su Marte e ha previsto che il primo volo orbitale del razzo - ovviamente sperimentale - arriverà nei prossimi sei mesi, seguito da missioni nello spazio con gli ...