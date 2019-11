Elezioni Hong Kong | rivoluzione alle urne | i democratici conquistano il 90% dei seggi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019)invia un chiaro segnale di cambiamento alla Cina. I candidati anti-governativi in corsadistrettuali hanno conquistato quasi il 90% dei, 396 sui 452 in palio, assestando un duro colpo alla governatrice Carrie Lam e al governo centrale di Pechino. Mentre è in ballo ancora l’assegnazione di due, riportano i media locali, il fronte pro-establishment ha perso più di 240rispetto alla tornata elettorale del 2015. Il movimento anti-governativo è partito a giugno in risposta alla contestatissima legge sulle estradizioni in Cina, puntando poi a sollecitare il varo di riforme democratiche. A tale scopo, il movimento ha varato una piattaforma di cinque punti, tra cui il suffragio universale e un’indagine indipendente sulla brutalità della polizia nella repressione delle proteste. Dopo sei mesi di manifestazioni, la popolazione si è riversata in massa...

