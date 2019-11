Ecco il luogo più inospitale del mondo | qui non c’è alcuna traccia di vita

Fonte : wired

(Di lunedì 25 novembre 2019) (foto: Puri López-García) Una specie di inferno in Terra dove non esisteforma di. Nemmeno i tardigradi – che pure possono sopravvivere nello Spazio – ce l’hanno fatta a colonizzarlo. È il cratere vulcanico di Dallol, nel Nord-Est dell’Etiopia, dove si trovano stagni d’acqua bollente, super salina e ipercacida. Ne sono convinti i ricercatori di una collaborazione franco-spagnola, che hanno pubblicato le loro analisi sulle pagine di Nature Ecology & Evolution, sostenendo che non dobbiamo farci troppe illusioni: la presenza di acqua non significa che ci sia(almeno come la conosciamo), nemmeno sul nostro pianeta. Qualcuno lo aveva paragonato a Marte, eleggendolo a modello di studio per testare i limiti della. E sembrava che a Dallol qualche primitivo microrganismo in effetti ci fosse, o ci fosse stato in passato. Un’illusione, almeno ...

