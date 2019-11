“Ecco come sta Anna” Maurizio Battista rompe il silenzio sulle condizioni della figlia

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Anna sta meglio, grazie di cuore a tutti”. Con queste semplici paroletranquillizza migliaia di fan in apprensione. Sua, la piccola Anna, avuta dalla relazione con la compagna Alessandra Moretti, sta visibilmente meglio. Tutto è iniziato quando il comico romano ha pubblicato la foto di una maninadi tre anni con una flebo e questa didascalia: “Grazie ai medici del Bambino Gesù di Roma… e sì, le Annarelle sono forti”. Da quale momento in poi è stata pura ansia per tutti i suoi follower e non solo. Tantissimi i colleghi che si sono stretti intorno al comico che non ha però voluto rivelare il motivo per cui la bambina si trovava in ospedale. Anche la mammapiccola è in ospedale con lei e aggiungendosi al messaggio del comico ha aggiunto un chiarimento: “Io comprendo che siamo quasi sotto teatrale e che mi scrivete per le notizie sui biglietti, ...

juventusfc : STARTING XI Ecco come scenderanno in campo i bianconeri! ?? #AtalantaJuve #ForzaJuve - imediciofficial : La nuova stagione de I Medici si svolge parecchi anni dopo quella appena conclusa: ecco come i nostri attori prefer… - borghi_claudio : Oggi sul Foglio un Luciano Capone poco lucido e con la bava alla bocca dopo la poco edificante figura che ha fatto… -