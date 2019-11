“È stato solo sesso” Ida Platano crolla | Riccardo lascia lo studio di Uomini e Donne

Vittorio Grigolo - molestie sessuali : "Ho solo toccato una pancia di spugna - è stato un malinteso" : Vittorio Grigolo è intervenuto sul caso che lo ha visto coinvolto nelle scorse settimane. Il tenore si confesserà oggi a Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin, rivelando tutti i dettagli sulle accuse di molestie sessuali ai danni di una sua collega, che hanno portato alla sua sospensione dalla Royal Opera House. "Non c'è nessuna denuncia, un malinteso non può chiudere le porte a una carriera pulita, costruita con ...

Mafia : pentito Riggio - 'nessuno conosceva destinazione voli Falcone - solo uomini stato' : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "Nessuno poteva sapere la destinazione (dei voli ndr) del giudice Giovanni Falcone, se non gli addetti ai lavori, e gli addetti ai lavori non erano certo mafiosi. Sicuramente era una fonte dello Stato....". A dirlo è il pentito Pietro Riggio nel confronto avvenut

Exodus e non solo : le ombre sul mercato dei trojan di stato : Uno spyware installato su uno smartphone (Getty Images) Quattro euro al giorno per un’intercettazione telefonica, 60 euro al giorno per l’ambientale, 150 per l’utilizzo di un trojan. Sono queste le cifre delle intercettazioni italiane, che le procure pagano ogni giorno per condurre indagini su terrorismo, criminalità organizzata e corruzione e che costituiscono complessivamente una spesa di 205 milioni di euro all’anno. A ...

Kevin Hart : È stato umiliante non riuscire ad andare in bagno da solo : Kevin Hart si sta ancora riprendendo dall'incidente stradale dello scorso settembre quando nello schianto della sua auto sulla Mulholland Drive, a Los Angeles, si ruppe la colonna vertebrale in ben tre punti diversi. I chirurghi riuscirono a ricomporre due fratture in zona toracica e una a livello lombare. L'operazione a cui fu sottoposto d’urgenza andò bene anche se per settiman l’attore dovette ricorrere ad un uso massiccio di antidolorifici ...

Mafia : assistente parlamentare arrestato al gip - ‘Le mie erano solo millanterie’ : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) – “Le mie erano solo millanterie…”. Con queste parole, l’assistente parlamentare Antonello Nicosia, arrestato due giorni fa per associazione mafiosa, si è giustificato davanti al gip del Tribunale di Sciacca. Secondo l’accusa Nicosia, che fino a poco tempo fa ha collaborato con la deputata Giuseppina Occhionero (ex Leu e oggi Italia Viva), avrebbe fatto da ...

Balotelli intervistato dalle Iene - non sono contro la curva ma solo contro pochi scemi : Dopo l’increscioso episodio avvenuto durante la partita Verona e Brescia quando sono state rivolte frasi razziste e offensive alla volta di Mario Balottelli, le Iene si sono precipitate da lui e hanno chiesto la sua versione. Gli hanno chiesto se gli ha dato tanto fastidio ciò che è accaduto e, soprattutto, se ora è arrabbiato con la curva. Ballottelli ha risposto in modo molto sereno a tutte le domande asserendo di essere convinto che non ...

Balotelli risponde alla curva del Verona : «Va radiato dalla società - non solo dal calcio. Svegliatevi - ignoranti» Il sindaco : «Ero lì - non c'è stato niente» : Dopo l'attacco choc del capoultrà del Verona, arriva la risposta di Mario Balotelli: questa mattina infatti Luca Castellini, tra i leader dei tifosi della curva dell'Hellas, aveva...

Roghi in California - per la prima volta è “allarme rosso estremo” : riguarda 26 milioni di persone. Solo il 15% dei roghi è stato domato : Los Angeles, Ventura e San Bernardino. Ma non Solo: in queste, come in altre contee che vanno dalla California all’Arizona, è stato diramato per la prima volta in assoluto l’allarme rosso estremo. Si chiama ‘extreme red flag warning’, è il massimo grado di allerta e riguarda 26 milioni di persone, a rischio a causa degli incendi che negli ultimi giorni stanno mandando in fumo migliaia di ettari, causando l’evacuazione di ...

Violenza sulle donne - lo stato spende solo 79 centesimi al giorno per ogni vittima : Secondo i dati dell'indagine Istat sui Centri antiViolenza a sostegno delle donne maltrattate, a rivolgersi a queste strutture nel 2017 sono state in 43.000. I fondi pubblici per i centri antiViolenza erogati nel 2017 sono stati 12 milioni di euro: "Una cifra ridicola - secondo Mariangela Zanni, consigliera di D.i.Re - che spiega il massiccio ricorso al volontariato da parte dei centri antiViolenza.Continua a leggere

Formula 1 - la clamorosa ammissione di Wolff : “Hamilton è stato discriminato quando era solo un bambino” : Il team principal della Mercedes ha parlato del passato del pilota britannico, facendo una sorprendente ammissione A guardarlo adesso, Lewis Hamilton sembra essere un uomo forte e maturo, pronto a festeggiare il sesto titolo iridato in Formula 1. Ma nel suo animo nasconde ancora cicatrici profonde, causate da comportamenti vergognosi subiti nel corso della sua infanzia. Photo4/LaPresse A rivelarli è Toto Wolff, uno dei pochi a conoscere ...

Reddito di cittadinanza (ma non solo) : arrestato "doppio furbetto" : A Palermo arrestato un meccanico abusivo col Reddito di cittadinanza: "Rubava pure la luce". Centri per l'impiego, De Luca...