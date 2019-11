Dua Lipa e Anwar Hadid hanno debuttato su un red carpet | con tanto di bacio

Selena Gomez ha adorato l’esibizione di Dua Lipa agli MTV EMA e questo commento ne è la prova : Legends support legends <3 The post Selena Gomez ha adorato l’esibizione di Dua Lipa agli MTV EMA e questo commento ne è la prova appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa ha parlato di una possibile collaborazione con Miley Cyrus e le sue parole lasciano ben sperare : Ecco cosa ha dichiarato

Dua Lipa e Anwar Hadid protagonisti del momento più tenero agli MTV EMA 2019 : <3

MTV EMA 2019 : Dua Lipa è tornata con le sue irresistibili coreografie : Ha presentato il nuovo singolo "Don't Start Now"

MTV EMA 2019 : Dua Lipa - Elettra Lamborghini - Halsey e tutti i look dal red carpet : Niall Horan, Rosalìa, Ava Max...

Ora è ufficiale : Dua Lipa pubblicherà il nuovo singolo "Don't Start Now" l'1 novembre : Che il countdown abbia inizio

Ariana Grande ha rivelato che avrebbe dovuto realizzare "Bad To You" con Dua Lipa : ecco perché non è stato fatto : Leggi qui!

Dua Lipa ti dà un assaggio della nuova canzone "Don't Start Now" : Una nuova era è iniziata

Dua Lipa sta per lanciare il nuovo album e questa ne è la prova : A new era is coming!

Dua Lipa sta per tornare : il nuovo singolo dovrebbe uscire a novembre : Wow

Dua Lipa e il fidanzato Anwar Hadid lanciano un’altra moda di coppia : La popstar e il modello, fratello delle top model Bella e Gigi, lanciano una moda dietro al'altra e adesso invitano tutte le coppie a laccarsi le unghie negli stessi colori per indicare la loro sintonia. Dopo l’anello di fidanzamento esibito ai piedi e non al classico anulare, ora arriva dalla coppia Dua Lipa e Anwar Hadid un altro trend che secondo molti influencer potrebbe prender piede, soprattutto tra le coppie più giovani: la nail art di ...

Anwar Hadid e Dua Lipa a New York
Lui si è colorato i capelli di rosa e si fa fatica a riconoscerlo, lei alla vista dei ...