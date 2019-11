Discriminazione di genere | avete mai sentito parlare di «abuso finanziario»?

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) Entrate VS speseL'importanza del cuscinettoNo alla rigiditàUna buona consulenzaL'idea di investireLe forme di violenza sulle donne hanno molte sfumature. Non sono fatte solo di pugni e minacce. Esiste anche il cosiddettoche spesso gli uomini mettono in atto: ovvero danno alle mogli un assegno, quasi una paghetta, senza in realtà coinvolgerle davvero nelle questioni economiche, senza permettere di accedere nella gestione dei soldi in banca, pretendendo un controllo sulle entrate e sulle uscite. Il problema più grave? Il 78% delle vittime non ne è consapevole (dati della Rete nazionale per porre fine alla violenza domestica – NNEDV). E così anche quelli che sembrano gesti premurosi, tipo: «Lascia perdere il tuo lavoro e fai la mamma. Al massimo mi aiuti in ufficio con la contabilità» nascondono spesso volontà di controllo. Secondo uno studio del Women Economic ...

