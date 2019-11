Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) La procurale di Ancona ha chiestoper duenell’instrage dellaLanterna Azzurra di, in cui morirono cinque adolescenti e una mamma di 39 anni, schiacciati nella calca nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. Uno dei due è il ragazzo (17 anni all’epoca dei fatti) accusato di omicidio preterintenzionale e lesioni perché gli inquirenti ritenevano che avesse usato lo spray al peperoncino durante il concerto di Sfera Ebbasta, mentre dell’altro minore finora non si era saputo nulla. I due non facevano parte della banda di ritenuta responsabile dei fatti. La posizione del 17enne, residente a Senigallia e fermato in un’abitazione con altre due persone e un quantitativo di droga, si era già alleggerita dopo che erano emerse testimonianze che confermavano il suo alibi per quella notte. La scorsa estate invece era stata ...

TutteLeNotizie : Discoteca Corinaldo, chiesta l’archiviazione per due minori indagati nell’inchiesta sulla… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Corinaldo, la procura chiede l'archiviazione per due minori indagati per la strage della discoteca - fattoquotidiano : Discoteca Corinaldo, chiesta l’archiviazione per due minori indagati nell’inchiesta sulla strage della Lanterna Azz… -