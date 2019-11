Diritti Tv – Oggi la Lega esaminerà la proposta di Mediapro

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 25 novembre 2019) Dopo una settimana calda, anzi caldissima che si è aperta con le dimissioni del presidente Miccichè, laSerie A si riuniscein doppia seduta. Il punto più importante e più discusso all’ordine del giorno è la questione deiTv. Venerdì è stata messa a punto dalla commissione ladiche si candida a diventare la partner dellaper un canale tematico in proprio dal 2021. Come scrive la Gazzetta dello Sport la divisione sull’argomento all’interno dellarimane forte Un gruppo di club, la cosiddetta ala lotitiana, spinge per votare la bozza da girare agli spagnoli. Ma c’è un nutrito schieramento di contrari o dubbiosi, che va da Juventus, Inter e Milan, passando per Roma, Napoli, Fiorentina, Torino, Bologna, Sampdoria, Sassuolo. Si procederàdunque al primo voto sulladegli spagnoli, ma contestualmente si dovranno ...

