DIETRO LE QUINTE Emilia e Calabria | il patto | e lo scambio | che salva M5s e Pd

DIETRO LE QUINTE/ Legge elettorale ed elezioni - la strana 'alleanza' di Lega e Pd : Zingaretti ha raccolto l'invito di Giorgetti a lavorare su una Legge elettorale maggioritaria. Ecco come l'intesa Pd-Lega cambia di nuovo gli schemi

"Si ha paura della diversità. Io mi sento libero". Con la famiglia Mengoni DIETRO le quinte dell'Atlantico Tour : “Da sempre si vince o si perde. Nella vita si vince o si perde in un attimo, ma ognuno di noi è la forza che siamo riusciti a creare insieme agli errori che abbiamo commesso”. dietro le quinte della tappa romana del suo Atlantico Tour - sold out in Italia e in molte date europee, Londra in primis – con un Palalottomatica dove ad un certo punto ballavano anche le pareti (ma tutto era perfettamente in ...

DIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Tusk per tenere Salvini fuori dal Ppe : Berlusconi tenta di portare Salvini nel Ppe, ma non è più nessuno. Nel frattempo il nuovo capo dei Popolari è Tusk, che chiude le porte alla Lega

Uomini e Donne - Gemma Galgani DIETRO le quinte in lacrime : il gesto di Juan Luis Ciano le ha spezzato il cuore : In pochi giorni Juan Luis Ciano è diventato protagonista al trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere di origini venezuelane che vive a Sant’Antimo (Napoli) è arrivato in studio per corteggiare Gemma Galgani. L’ha stregata dal primo istante e tra i due è iniziata una frequentazione che ha fatto tornare il sorriso alla dama torinese. Ma a stretto giro sono arrivati anche i primi guai. E le lacrime. Nell’ultima puntata del trono over si sono ...

Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi - foto DIETRO le quinte di Live - Non è la D'Urso : tsunami social : La foto fa il pieno di like in poco tempo. Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi sono belle come il sole. Sembrano sorelle. Lo scatto, realizzato dietro le quinte di Domenica Live, diventa subito virale. Visualizza questo post su Instagram ?????? #memories #love #daughter #blonde #photograph

Il Processo si racconta in uno speciale DIETRO le quinte con Vittoria Puccini e Francesco Scianna (video) : L'Isola di Pietro 3 lascerà il posto a Il Processo a partire da venerdì 29 novembre per la gioia di tutti coloro che amano l'adrenalina e il mistero. Questi saranno due degli ingredienti principali di quello che è stato annunciato come un perfetto mix tra procedurale e crime in cui sarà un caso a mettere contro il PM Elena Guerra e l'avvocato dell'unica sospettata, Ruggero Barone. I loro volti saranno quelli di Vittoria Puccini e Francesco ...

Anticipazioni U&D - 19 novembre : Ida Platano e Gemma in lacrime DIETRO le quinte : Domani, martedì 19 novembre, due storiche protagoniste del Trono Over saranno messe a dura prova: le Anticipazioni sul prossimo appuntamento con Uomini e Donne, infatti, informano il pubblico delle copiose lacrime che verseranno Gemma Galgani e Ida Platano per i cavalieri che stanno frequentando. La parrucchiera bresciana sarà ripresa dalle telecamere, mentre si dispererà per Riccardo Guarnieri nel backstage, invece la dama di Torino sarà ...

DIETRO LE QUINTE/ M5s morente consegna - di nuovo - Pd e governo ai pm : Un M5s allo sfacelo trova il modo di dettare la linea politica: Sull'Ilva dare carta bianca alle procure. Conte e Pd attendono l'Emilia e lo seguono

Luciana Littizzetto DIETRO le quinte a Che tempo che fa : "Beccata" - calze a rete esagerate e smalto ai piedi : Dove osa Luciana Littizzetto? "Beccata!". Il look ardito mostrato per metà a Che tempo che fa, spesso nascosto dal bancone di Fabio Fazio, viene svelato dal profilo twitter dello stesso programma di Raidue: Lucianina molto "aggressiva", vestitino leopardato, calze a rete a maglia larga e piede scalz

DIETRO LE QUINTE/ Nuova "Margherita" e vecchi Dc - nasce il partito di Conte : Sta nascendo un gruppo di "responsabili" guidato da Cafagna e Rotondi con obiettivi ambiziosi: dare un partito di Conte. Qualcuno Oltretevere li aiuta

Ti strappo in due eh.... Ecco il DIETRO le quinte della lite BrasileVauro : Non c'è voluto molto tempo a Massimiliano Minnocci, alias il Brasile, per accettare l'invito del vignettista Vauro Senesi dopo la quasi rissa tra i due durante la trasmissione di Rete4 "Dritto e Rovescio" di giovedì sera. In diretta televisiva lo scontro era diventato pericoloso, rischiando che i protagonisti passassero alle mani sotto gli occhi del giornalista e conduttore Del Debbio;da una lato Vauro, dall'altro l'ultras il Brasile e, nel ...

DIETRO LE QUINTE/ Patto Renzi-Salvini per non votare - c'è l'accordo sul Colle : Gli indizi sono chiari e fanno intravedere una sorta di Patto Renzi-Salvini per trascinare la legislatura ed eleggere insieme il nuovo Capo dello Stato

DIETRO LE QUINTE/ Il tutti contro tutti che prepara la fine di Conte : Renzi vuole spolpare Zingaretti e far dimettere Conte, Conte vuole guidare M5s al posto di Di Maio. Ma il primo che rischia è proprio Conte, ecco perché

DIETRO LE QUINTE/ Il piano di Zingaretti per dimezzare M5s e sbarazzarsi di Renzi : Se fa bene le sue mosse, per Zingaretti si apre una finestra temporale in cui se si tornasse a votare lo si farebbe con il Rosatellum