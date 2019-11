Detrazioni fiscali al 19% | quali sono i bonus a rischio per chi non paga in contanti

Stretta sulle Detrazioni fiscali per le spese mediche : sconto solo per i pagamenti con carta : Le detrazioni fiscali al 19% previste per le spese sanitarie (visite mediche, acquisti in farmacia, etc) saranno valide, a partire dal 2020, solamente se gli acquisti vengono effettuati attraverso pagamenti certificati: bonifici, carte di credito, di debito o prepagate e bancomat. Cambia, inoltre, la detrazione per i redditi più alti.Continua a leggere

Detrazioni fiscali 2020 : attività sportive figli - come scaricarle con bancomat : Detrazioni fiscali 2020: attività sportive figli, come scaricarle con bancomat Ci sono importanti novità sul fronte delle Detrazioni fiscali 2020 relative alle spese sostenute per le attività sportive dei figli. Infatti, perseguendo il fattore chiave che sembra permeare la prossima Manovra (la lotta all’evasione fiscale e l’incentivo a utilizzare carte e bancomat), questo tipo di detrazione fiscale potrà essere fruita solo nel caso in cui si ...

Manovra - le novità fiscali : dalla revisione delle Detrazioni per i redditi alti all’imposta per chi compra casa. Confermato piano Industria 4.0 : detrazioni Irpef azzerate per chi ha redditi alti, con l’eccezione solo di quelle per gli interessi sui mutui. Imposte ipotecarie e catastali più alte per chi compra casa. Riduzione delle esenzioni sui buoni pasto cartacei, mentre aumentano quelle sui ticket elettronici. Stop all’allargamento della flat tax ai redditi compresi tra 65.000 e 100mila euro, previsto dalla legge di Bilancio dello scorso anno quando la Lega era al governo. ...

Detrazioni fiscali pagamenti digitali - addio pagamenti in contanti : Detrazioni fiscali pagamenti digitali, addio pagamenti in contanti Non solo taglio del cuneo fiscale, ma anche disincentivo all’utilizzo del contante, tramite apposite Detrazioni fiscali riservate a chi predilige i pagamenti digitali, e quindi effettuati tramite metodo tracciabile. La misura, come anticipato dal Sole 24 Ore, potrebbe rientrare nel pacchetto di misure incluso nel Decreto fiscale collegato alla Manovra. L’obiettivo principale ...

Manovra - Detrazioni fiscali nel mirino : tagliate quelle sopra i 100mila euro - "ricchi" nel mirino : La bomba, alla fine, è esplosa. Al primo test significativo, il fragile equilibrio che tiene insieme M5s, i Dem, Leu e i renziani è andato in frantumi. Tasse, quota 100, cuneo fiscale, salario minimo. Ognuno ha le sue priorità. E a poche ore dal Cdm che avrebbe dovuto licenziare il primo Documento p