Dentro il mondo dei gamers | tra competizione | guadagni e rischio dipendenza

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Dimo ha gli occhi fissi sul monitor, muove con irruenza il mouse, batte in sequenza i tasti. Sta giocando a Fortnite quando arriviamo al Lobby di Milano, una delle strutture usate da Exeed come palestra dei videogamer. Dimo è il nickname di Davide Di Modugno, ha 21 anni, è un player e nella squadra di e-sports tra le più grandi d’Italia lavora come streamer, trasmette live, cioè, i contenuti sulle piattaforme video e social. “Sin dalla nascita sono stato appassionato di videogiochi. Giocavo con mio padre a quelli di guerra”, ricorda ad HuffPost in un momento di pausa del suo allenamento. “Faccio questo 24/7, mi impegno tantissimo e cerco di migliorarmi nell’intrattenimento in streaming”.Ha finito gli studi superiori, diplomandosi all’istituto alberghiero come voleva la madre, ...

redazioneiene : STASERA A LE IENE La nuova inchiesta di @gaetanopecoraro e Riccardo Spagnoli ha già fatto il giro del mondo. Non pe… - dexiemeunier : RT @mirtlemeunier: — immensa. Il sentirmi finalmente dentro una famiglia, avere una sola ed unica realtà per me significa tanto, sapere che… - razorblack66 : RT @guyfawkes2_0: Il mondo comunista è una “pseudocomunità paranoide”, cioè un sistema immaginario dentro al quale c’è la verità e la giust… -