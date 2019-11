De Santis | noi baluardo contro privatizzazione scuola proposta da Lega

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – Antonio De, assessore al Personale di Roma Capitale intervistato da Francesco Vergovich nel corso del programma Un Giorno Speciale in onda su Radio Radio e Radio Radio TV ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: NELLA PROGRAMMAPRIVATIZZAZIONI “Noi saremo unfortissimo sul tema delle privatizzazioni, mi pare di aver letto in alcune anticipazioni programma dellache voglio privatizzare in particolare lae su questo tema troveranno da parte nostra una fermissima contrarietà “ “Per Atac eravamo di fronte alla possibilità che fosse privatizzata, vale a dire quello che poi è oggi nei programmi di certa destra che ha intenzione di privatizzare il settore scolastico ad esempio. Un altro settore dove abbiamo salvaguardato il valore pubblico e l’essenza pubblica delle scuole comunali. E’ un percorso certamente più complicato rispetto a quello di ...

