Dazn raggiunge quota 8 milioni di abbonati nel mondo

(Di lunedì 25 novembre 2019) Secondo quanto riporta Julia Boorstin di CNBC,avrebbe raggiunto gli 8diin tutto il. Quelle su cui si basa sarebbero fonti molto vicine all’azienda. La piattaforma streaming ha registrato un notevole boom disoprattutto negli ultimi mesi. Sei mesi fa, secondo Forbes, se ne contavano 4. Ora sono raddoppiati. In pratica il numero diè più del doppio di quelli di ESPN Plus, che ammontano a 3,5. La crescita è stata dovuta soprattutto alla scelta di puntare sulla boxe in USA e sul calcio negli altri territori. Il 90% degliarriva dal resto del, mentre il 10% dagli Stati Uniti (circa 800 mila utenti).è presente sul mercato in 30 Paesi diversi, tra i quali Germania, Austria, Svizzera, Giappone, Italia, Canada, Stati Uniti d’America, Spagna e Brasile. In Italia la piattaforma ha acquisito i diritti di ...

