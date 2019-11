Fonte : leggo

(Di lunedì 25 novembre 2019) «Ancora non so come ho fatto a fermarmi, sono salvo per miracolo. Ho ancora impresse le immagini del ponte Morandi, ho pensato al peggio, se non fossi riuscito a fermarmi prima... Un conto...

cbucciarelli07 : RT @ferroice40: Maltempo, parla l'eroe del viadotto Torino-Savona: 'Ho fermato quel bus sbracciando e gridando' - leggoit : Daniele #Cassol, l'eroe del #viadotto crollato: «Sembrava un film. Ho fermato un pullman pieno di gente» - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il vigilante Daniele Cassol racconta i concitati momenti successivi al crollo del viadotto sulla A6 Torino-Savona #malte… -