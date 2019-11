Dal Boca al Napoli | fino all’addio | all’asta alcune maglie di Maradona

Napoli - clamoroso Dall’Argentina : “Ancelotti al Boca da gennaio” : E’ una situazione delicatissima in casa Napoli, sicuramente una delle più difficili degli ultimi anni. La squadra azzurra è reduce dal buon pareggio contro il Salisburgo che ha avvicinato la squadra alla qualificazione agli ottavi di Champions League, 1-1 il risultato finale grazie al pareggio messo a segno da Lozano, migliore in campo per distacco il casa Napoli. Ma qualcosa si è rotto dopo la sconfitta in campionato contro la Roma. ...

Il River Plate ha eliminato il Boca Juniors Dalla Copa Libertadores : Il Boca Juniors ha battuto 1-0 il River Plate nella semifinale di ritorno di CONMEBOL Copa Libertadores, ma è stato ugualmente eliminato dalla competizione per non aver ribaltato la sconfitta per 2-0 subita all’andata. Al termine della partita, giocata nella

De Rossi-Boca - è già tutto finito? Dall’Argentina : a gennaio potrebbe andar via : Una vita alla Roma per capitan futuro Daniele De Rossi, che ha deciso di sposare la causa argentina nell’ultima parte della sua carriera: calore, tifo, passione, questi gli ingredienti che hanno spinto il centrocampista a scegliere il Boca Juniors. Ma l’avventura del calciatore italiano potrebbe, incredibilmente, finire addirittura già a gennaio. Qualche infortunio di troppo sta frenando il suo impiego, De Rossi potrebbe ...