Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare anche su PS5 e Xbox Scarlett | ma non al lancio delle

Cyberpunk 2077 : CD Projekt commenta la next gen - multiplayer e molto altro : Durante la consueta riunione finanziaria con gli azionisti, CD Projekt ha fatto il punto della situazione riguardo Cyberpunk 2077, parlando di alcuni aspetti legati al multiplayer, alla prossima generazione e molto altro.Prima di tutto bisogna specificare che gli sviluppatori si sono rifiutati di parlare del prossimo titolo AAA dopo Cyberpunk 2077, bisognerà infatti armarsi di pazienza ed aspettare. per quanto riguardo lo streaming, il titolo ...

Cyberpunk 2077 : Luca Ward sarà la voce italiana di Johnny Silverhand - il personaggio interpretato da Keanu Reeves : BANDAI NAMCO Entertainment Italia e CD PROJEKT RED hanno il piacere di annunciare che sarà Luca Ward a prestare la propria voce e l'eccezionale talento a Johnny Silverhand, il personaggio di Cyberpunk 2077, già diventato un'incredibile icona pop e interpretato nel gioco da Keanu Reeves.Luca Ward, attore e doppiatore di livello mondiale, conosciuto per aver dato la propria voce ad attori quali Russell Crowe, Samuel L. Jackson, Pierce Brosnan - ...

Keanu Reeves innamorato di Cyberpunk 2077 : l'attore ha preteso di raddoppiare la presenza del suo personaggio nel gioco : Keanu Reeves è un attore piuttosto impegnato in questo periodo. Il successo di John Wick lo ha spinto di nuovo in prima linea tra le celebrità e ora ha dei progetti interessanti nel suo futuro, come The Matrix 4 (dove riprenderà il ruolo di Neo) e il tanto atteso Cyberpunk 2077.Per quanto riguarda il titolo in sviluppo presso CD Projekt RED, apprendiamo qualcosa in più sul suo coinvolgimento in Cyberpunk 2077 grazie al giornalista di TGCOM 24, ...

In Cyberpunk 2077 l'iconico Luca Ward doppierà il Johnny Silverhand interpretato da Keanu Reeves : Inaspettata ma estremamente gradita la notizia che ci arriva direttamente da Lucca Comics & Games: il doppiaggio in italiano di Cyberpunk 2077 potrà contare su un veterano del settore iconico e molto apprezzato. Una notizia che farà la gioia di tutti gli appassionati.Luca Ward doppierà il Johnny Silverhand interpretato da Keanu Reeves rinsaldando un connubio ormai storico all'interno del mondo del cinema. Ward ha infatti prestato la voce al ...

Cyberpunk 2077 potrebbe vendere 20 milioni di copie nell'anno di lancio : Bloomberg ha recentemente pubblicato la sua lista delle 50 aziende da tenere d'occhio nel 2020 e, grazie a Cyberpunk 2077, CD Projekt ne fa parte.Secondo l'analista di Bloomberg Matthew Kanterman, la società potrebbe battere le previsioni di vendita degli analisti per il 2020 una volta pubblicato il gioco. Si pensa che l'RPG possa arrivare a vendere circa 20 milioni di unità durante l'anno di lancio.Anche se questa è una cifra piuttosto grande, ...

Google Stadia arriverà il 19 novembre : tra i giochi Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 : La rivoluzione del cloud gaming è sempre più vicina secondo Google, pronta a lanciare sul mercato la piattaforma Google Stadia. arriverà tra meno di un mese, il 19 novembre 2019, anche in Italia. Da qualche tempo è possibile consultare la lista dei videogiochi attualmente supportati, un catalogo di alcune decine di titoli tra cui figurano due giochi molto attesi: Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 (versione PC). Data di uscita e supporti ...

Cyberpunk 2077 sarà uno dei grandi protagonisti di Lucca Comics & Games : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, hanno il piacere di annunciare i grandi piani per Cyberpunk 2077 a Lucca Comics and Games di quest'anno: dal 30 ottobre al 3 novembre, nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria, sarà infatti allestito uno spazio dedicato al gioco di ruolo ambientato nella pericolosa e vibrante metropoli del futuro: Night City. I dettagli nel comunicato ufficiale. Al padiglione di Cyberpunk ...

Cyberpunk 2077 : una nuova splendida fan art ci mostra Geralt di The Witcher nel mondo di Night City : Da quando è stato presentato per la prima volta, Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red ha catturato l'immaginazione dei fan grazie al suo mondo straordinario e alla sua tecnologia futuristica. Naturalmente, dato l'amore che i fan hanno per l'altra famosa serie dello studio, The Witcher, i giocatori ci hanno offerto alcune impressionanti creazioni che uniscono i due mondi, tra cui questa straordinaria fan art che reimmagina Geralt a Night ...

Cyberpunk 2077 sarà l'ultimo gioco a spremere le piattaforme dell'attuale generazione : Senza dubbio Cyberpunk 2077 si prospetta essere un titolo davvero imponente e ricco di dettagli, che a quanto pare spremerà al limite le attuali piattaforme. A confermalo è stata proprio CD Projekt Red, durante l'PAX Australia.John Mamais (Boss dello studio di Cracovia) ha dichiarato durante un'intervista che Cyberpunk è davvero un titolo ambizioso, che punta infatti ad ampliare l'ottimo lavoro (dal punto di vista tecnico) fatto con The Witcher ...

Gli sviluppatori di Fallen Order - Cyberpunk 2077 e The Avengers parlano dei periodi di crunch : La pratica del "crunching" è purtroppo molto diffusa, specie per quanto riguarda quei giochi in sviluppo che devono essere pubblicati in tempi brevi. Gli studi che utilizzano questo metodo costringono i dipendenti a fare straordinari molto spesso sottopagati. Durante una serie di interviste, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077, The Avengers e Star Wars Jedi: Fallen Order, hanno detto la loro a tal proposito.Il director di Fallen Order, Stig ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED è "sotto una sana e apparente pressione" per lanciare il gioco entro la data di uscita prevista : In un'intervista con GameSpot, John Mamais di CD Projekt Red Krakow ha affermato che il team sta lavorando molto duramente per consegnare Cyberpunk 2077 entro aprile 2020.Annunciato sei anni fa, il trailer dell'E3 2018 di Cyberpunk 2077 ci ha fatto letteralmente impazzire. Night City è stata descritta come "il peggior posto dove vivere in America", ma non vediamo l'ora di tuffarci al suo interno. Tuttavia, mentre i fan sono "affamati" di ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 ci parlano delle cutscene interattive e "completamente immersive" del gioco : Ci sono state molte discussioni su Cyberpunk 2077 e la sua prospettiva in prima persona che avrà un effetto sullo storytelling del gioco. L'atteso RPG presenterà raramente scene in terza persona, ma CD Projekt RED rimane fermamente convinto che sia la scelta giusta per il gioco che stanno realizzando.La convinzione dipende anche dalle cutscene interattive e "completamente immersive" del gioco, che, anziché mostrare scene preregistrate con i ...

Cyberpunk 2077 - alcune curiosità sul videogioco più atteso del 2020 : Cyberpunk 2077 è molto probabilmente il gioco che ha fatto parlare di più di sé in questi anni con il team polacco di CD PROJEKT RED che dopo il successo costruito con la saga di The Witcher, è pronto a sganciare un’altra bomba sul mercato videoludico. Aprile 2020 sembra nonostante tutto ancora troppo lontano. Ma cosa si sa fino ad ora di Cyberpunk 2077? L’ambientazione del nuovo titolo di CD PROJEKT RED è ispirata al gioco di ruolo ...