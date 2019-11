Cug dona panchina rossa a Giunta Abruzzo All' Aquila cerimonia posizionamento a Palazzo

Fonte : abruzzo24ore.tv

Oggi, lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il C.U.G. (Comitato di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) della Regione Abruzzo donerà una panchina rossa al governo regionale in ricordo delle donne vittime di violenza. La cerimonia di posizionamento della panchina, prevista per le 14.15, avverrà nella sede di Palazzo Silone alla presenza del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e degli assessori.

