Crollo viadotto A6 Torino-Savona | testimone | “Sono vivo per miracolo | ho pensato al Ponte

Il Crollo del viadotto sull'A6 raccontato dalla stampa estera : Crolla un viadotto dell'A6 presso Savona a causa del maltempo Berlino, 25 nov - (Agenzia Nova) - A causa del maltempo che sta interessando l'Italia nord-occidentale, un viadotto dell'autostrada A6 presso Savona è crollato ieri, 24 novembre, per circa 30 metri. Il crollo, riferisce il quotidiano “Die

Crollo viadotto lungo l’autostrada Torino-Savona : strage evitata per miracolo : Una tragedia sfiorata. Un tratto di viadotto lungo l’autostrada Torino-Savona è crollato. In base alla verifica dei pompieri miracolosamente non

Il boato - la frana - il Crollo del viadotto sull'A6 : «Fermi sull'orlo del baratro - davanti a me è sparita la strada» : Liguria, nuovo dramma del maltempo: alle 14 di ieri una frana ha fatto crollare 30 metri di viadotto sulla A6. Lo choc dei viaggiatori. Due anni fa un'interrogazione sui ponti di quell'autostrada. La ricerca di possibili vittime

Crollo viadotto A6 - geologi : conoscere il territorio per minimizzare i rischi e salvare le vite umane : “L’evento che si è verificato sull’autostrada A6 Torino-Savona è simile a quello di qualche anno fa in Sicilia, che interessò il viadotto di Scillato. Come esempio cito anche il Crollo del ponte sul Rio Santa Lucia, della statale n.195 tra Cagliari e Capoterra dello scorso anno, ma sono purtroppo tante le criticità di tipo idrogeomorfologico che interessano le infrastrutture del Paese”. Queste le parole di Francesco Peduto, ...

Il video del Crollo del viadotto in A6 fa insorgere i social - Toti : 'Colpa di una frana' : Con il crollo di una grossa porzione del viadotto dell'autostrada A6 Torino-Savona, torna alla mente la tragedia del Ponte Morandi a Genova. Un episodio drammatico, con video e immagini che raccontano uno scenario desolante. E' successo tutto a circa un chilometro e mezzo da Savona, nei pressi dell'abitato di Madonna del Monte. Secondo le prime indiscrezioni giornalistiche non ci sarebbero vetture coinvolte ma il condizionale è d'obbligo, anche ...

Crollo viadotto in Liguria : “Non è finita qua - nei prossimi giorni ci saranno diverse frane. In 48 ore è caduta un terzo della pioggia di un anno” : “Non è finita qua, ci saranno frane nei prossimi giorni“. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto in una conferenza stampa sul Crollo del viadotto dell’A6. “Un terzo della pioggia di un anno è caduto nelle ultime 48 ore“, ha proseguito Toti, precisando: “E’ evidente che siamo stati oggetto di un’ondata di maltempo straordinaria, in 36 ore sono caduti più millimetri di ...

Crollo del viadotto : «Mi sono salvato dal baratro per pochi secondi» : Il Crollo del tratto di 30 metri del viadotto sulla Autostrada A6 Torino-Savona, poteva essere una nuova strage. Daniele Cassol si è fermato solo a qualche metro dal baratro e ha raccontato all’Ansa quello che è successo: «Ero in fase di sorpasso, ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore. Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il viadotto non c’era più. Dietro di me arrivava anche un pullman con ...

Viadotto Savona - i testimoni del Crollo : “Ho pensato subito ad un nuovo ponte Morandi”. “Arrivava un pullman - lo abbiamo fermato” : Daniele Cassol riuscito a fermarsi a pochi metri dall’orlo del baratro che si è parto sull’autostrada A6 con il crollo del Viadotto a Madonna del Monte. “Ero in fase di sorpasso – racconta l’uomo, che ha 56 anni e fa il vigilante – ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore. Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il Viadotto non c’era più“. “Dietro di me arrivava ...

Dopo il Crollo del viadotto in Liguria - ‘Vodafone down’ in buona parte della regione : ‘Down’ della rete Vodafone in buona parte della Liguria. “A causa delle eccezionali condizioni del tempo – si legge in una nota di Vodafone -, si e’ verificato un temporaneo disservizio sulla rete in alcune zone della Liguria. I tecnici sono al lavoro per risolvere nel piu’ breve tempo possibile“. Il down si sarebbe verificato poco Dopo le 14 a causa del crollo del viadotto della Madonna del Monte, ...

Liguria e Piemonte sotto la morsa del maltempo : situazione tragica - dal Crollo del viadotto al disperso nel Bormida : Il maltempo sembra non voler dare tregua all’Italia, ma soprattutto a Liguria e Piemonte. La domenica e’ particolarmente difficile nel Savonese, dove e’ crollato un tratto di viadotto. Al momento non ci sarebbero feriti ma sia attende ancora la conferma ufficiale. “C’e’ stata la segnalazione di un’auto che avrebbe potuto transitare in quel momento, ma non e’ una segnalazione certa. Vigili del fuoco ...