Cristiano Ronaldo | la condanna di Alex Del Piero | Perché ha sbagliato E su

Champions League – Dalle critiche alla presenza incerta di Ronaldo con la Juve - Sarri ammette : “ieri Cristiano si è allenato col gruppo - ma…” : Domani la sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match E’ tutto pronto per la sfida di domani di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Reduci dalla vittoria contro l’Atalanta, i bianconeri vogliono continuare ad ottenere buoni risultati anche in Europa. alla vigilia del match, Maurizio Sarri ha parlato con la stampa, raccontando le ...

Juventus - Sarri in conferenza stampa : il rapporto con Cristiano Ronaldo e le ultime sul portoghese : “Sinceramente cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi capita di imbattermi in qualche articolo di grande intelligenza, ma ogni tanto. Prima ero un talebano perche’ volevo sempre seguire il mio calcio, adesso non va bene perche’ devo adattarmi alle caratteristiche dei miei giocatori. Dovessi ascoltare tutti diventerei matto…”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus in vista ...

Champions League – Dalle critiche alla presenza in certa di Ronaldo con la Juve - Sarri ammette : “ieri Cristiano si è allenato col gruppo - ma…” : Domani la sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match E’ tutto pronto per la sfida di domani di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Reduci dalla vittoria contro l’Atalanta, i bianconeri vogliono continuare ad ottenere buoni risultati anche in Europa. alla vigilia del match, Maurizio Sarri ha parlato con la stampa, raccontando le ...

Del Piero ‘bacchetta’ Cristiano Ronaldo : “il suo gesto non è stato bello” : “Lasciare lo stadio prima della fine della partita non è bello per un giocatore della sua qualità. Tuttavia conta non il gesto, che non è stato positivo, bensì il suo modo di comportarsi ogni giorno. Cristiano è un grande professionista ed è per questo che i suoi compagni di squadra lo rispettano molto”. Sono le dichiarazioni di Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, che parla della reazione del calciatore nella ...

Juventus - Del Piero bacchetta duramente Cristiano Ronaldo : Alex a gamba tesa nei confronti di CR7 : L’ex capitano della Juventus ha espresso il proprio parere sul comportamento di Ronaldo in occasione del match con il Milan La Juventus gli è rimasta addosso, come una seconda pelle impossibile da sostituire. Del resto, una carriera con la maglia bianconera non si può cancellare, così come tutti i record ottenuti nel corso di tanti anni. Fabio Ferrari/LaPresse Alex Del Piero dunque è l’uomo perfetto per discutere di Juventus, ...

Juventus - Paratici : 'Grande feeling tra Cristiano Ronaldo e Sarri' : Ieri la Juventus ha ottenuto una vittoria molto importante su un campo ostico come quello di Bergamo, imponendosi per 3-1, e lo ha fatto anche senza Cristiano Ronaldo. Infatti CR7 non è stato convocato da Maurizio Sarri per permettergli di lavorare e di recuperare dal fastidio al ginocchio che lo ha assillato nelle ultime settimane. L'obiettivo dei bianconeri è quello di avere il portoghese al meglio per le prossime partite. Inoltre, nelle ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo a giugno al PSG - i bianconeri puntano su uno tra Kylian Mbappé e Neymar : Sembra che alla base dell’impiego saltuario della Juventus di Cristiano Ronaldo ci siano delle incomprensioni con l’allenatore bianconero, Sarri. Il forte attaccante bianconero non ha gradito alcuni comportamenti di Sarri. In particolare, alcune sue sostituzioni a partita in corso. Il giocatore, se la situazione non dovesse cambiare, avrebbe già deciso di andar via. CR7 ha due possibilità, al momento, o il ritorno al Manchester United, ...

Juventus - la "bomba" Cristiano Ronaldo : due scenari da incubo per Sarri - martedì contro l'Atletico : Una strepitosa vittoria in rimonta per la Juventus di Maurizio Sarri contro l'Atalanta. Una vittoria in cui hanno brillato le due stelle argentine: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Una partita eccezionale in assenza di Cristiano Ronaldo, a riposo per il problema al ginocchio e, soprattutto, dopo le p

Juventus – Atalanta ko : Cristiano Ronaldo si congratula con i bianconeri : Cristiano Ronaldo si congratula con i suoi compagni di squadra per la vittoria della Juventus contro l’Atalanta Nonostante una prestazione non troppo brillante, la Juventus ha trionfato oggi a Bergamo contro l’Atalanta col risultato di 1-3. Grande assente Cristiano Ronaldo, che come preannunciato da Sarri ieri in conferenza stampa è rimasto a Torino per recuperare un problema fisico. L’attaccante portoghese ha comunque ...

Atalanta-Juventus - Sarri commenta così il caso Cristiano Ronaldo : “E’ stata una bella partita, di ritmo e di intensita’. Abbiamo iniziato bene, ma dopo il rigore ci siamo persi. Abbiamo pensato al resto piu’ che a giocare a calcio. Per un pezzo di partita ci ha fatto soffrire l’Atalanta. Fortunati a trovare il pareggio in un’azione confusa, poi il merito di giocare bene i minuti finali”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport al termine ...

Juventus - Paratici fa chiarezza sulle condizioni di Cristiano Ronaldo : “hanno deciso con Sarri per uno stop” : Paratici fa luce sulle condizioni di Cristiano Ronaldo: il portoghese, dopo essersi chiarito con Sarri, ha optato per uno stop La sosta per le nazionali si è portata dietro un grande dubbio sul rapporto fra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Il portoghese aveva preso in malo modo la sostituzione contro il Milan, finendo per lasciare lo stadio in anticipo rivolgendo qualche parola di troppo verso la panchina. Al rientro, dopo due partite ...

Brambati : 'Addio Cristiano Ronaldo? Si sta già pensando avvicendamento con altro campione' : La Juventus è attesa da un mese ricco di impegni, che culminerà con il match di Supercoppa Italiana contro la Lazio, previsto per domenica 22 dicembre. Intanto riprende il campionato, con il difficile match contro l'Atalanta, con Sarri che dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo, ancora condizionato dal problema al ginocchio che si porta avanti da più di un mese. Proprio il portoghese è al centro di continue indiscrezioni di mercato da parte dei ...

LIVE Atalanta-Juventus - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : trasferta durissima per i bianconeri privi di Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Juventus partita della tredicesima giornata di Serie A 2019-20, la Juventus senza Ronaldo e Alex Sandro cerca una vittoria contro l’Atalanta per mantenere la testa della classifica, Gasperini invece recupera Muriel per la sfida contro i bianconeri ma perde ancora Zapata. La Juventus viene dalla vittoria contro il Milan ad opera di ...

Notizie del giorno – Indiscrezione dalla Spagna su Cristiano Ronaldo - lutto in casa Sampdoria : Indiscrezione dalla Spagna SU Cristiano Ronaldo – Secondo El Chiringuito TV, CR7 potrebbe lasciare la Juve a fine stagione in caso di mancata vittoria della Champions League. OK Diario svela alcune possibili destinazioni, tra il ritorno allo Sporting Lisbona o al Manchester United o nuova esperienza in MLS. (L’ARTICOLO COMPLETO) lutto IN casa Sampdoria – “A Genova ho trascorso 9 anni indimenticabili e la mia fede ...