Coppa Davis – I difetti del nuovo format e l’applauso a Bautista | Nadal ammette | “quello

Tennis - Coppa Davis 2020 : modifiche all’orizzonte? Più gare in contemporanea e due settimane di competizioni : Pochi spettatori e match molto lunghi che spesso sono terminati con doppi giocati nel cuore della notte: si è appena conclusa la prima edizione della rinnovata Coppa Davis e subito sono balzate agli occhi diverse criticità. A “La Gazzetta dello Sport” ha parlato il principale autore di questa nuova formula, Gerard Piqué. Così Piqué alla Rosea: “Penso che in tanti non siano venuti perché non sapevano cosa aspettarsi. Però è ...

Nuova Classifica ATP – Nadal al top fresco di Coppa Davis : top 10 immutata - Berrettini miglior italiano : Nadal, fresco di vittoria in Coppa Davis, comanda il ranking davanti a Djokovic e Federer. Berrettini miglior azzurro: la Nuova Classifica ATP Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede ancora al top Rafa Nadal, fresco di vittoria della Coppa Davis con la sua Spagna, evento che fa calare il sipario sulla stagione tennistica. Il tennista iberico sarà numero 1 ...

Nadal regala la sesta Coppa Davis alla Spagna - Canada ko 2-0 : La Spagna di Rafael Nadal ha vinto oggi la finalissima della Coppa Davis 2019, la prima targata Kosmos, giocata con il nuovo format

Coppa Davis 2019 : Italia - a metà tra sfortuna e stanchezza. Più scelte possibili nel 2020 : La Coppa Davis dell’Italia, nel suo nuovo formato, non è stata particolarmente fortunata, a causa dell’eliminazione subita nella prima fase delle finali con le sconfitte patite nelle sfide contro Canada e Stati Uniti. L’evento di Madrid ha mostrato prima di tutto una verità difficilmente confutabile: le energie di Matteo Berrettini erano finite da tempo. Dopo un anno in cui ha iniziato fuori dai primi 50, è arrivato a giocarsi ...

A marzo Italia-Corea nel turno preliminare di Coppa Davis 2020 : L'Italia affronterà la Corea nel turno preliminare della Coppa Davis 2020, in programma il 6 ed il 7 marzo prossimo.

2-0 al Canada - Spagna vince Coppa Davis : La Spagna ha vinto per la sesta volta la Coppa Davis. Nella finale di oggi contro il Canada il punto decisivo lo ha ottenuto Rafa Nadal, che ha battuto per 6-3 7-6 Denis Shapovalov. In precedenza Roberto Bautista aveva superato Felix Auger, quindi essendo in vantaggio per 2-0 prima del doppio la Spagna ha vinto la Coppa (per Nadal e' la quinta personale). L'armata di Spagna festeggia il sesto successo in Davis dopo i trionfi del 2000 ...

Coppa Davis 2020 - l’Italia sfiderà la Corea del Sud nel preliminare : azzurri favoriti verso la fase finale ma Chung incute qualche timore : L’Italia affronterà la Corea del Sud nel turno preliminare della Coppa Davis 2020 che andrà in scena nel weekend del 6-7 marzo, gli azzurri avranno il vantaggio di giocare in casa e potranno scegliere anche la superficie: si punterà sulla sempre sicura terra rossa o si azzarderanno altre opzioni? Staremo a vedere nei prossimi mesi quali saranno le decisioni, la nostra Nazionale partirà indubbiamente con tutti i favori del pronostico e ...

Coppa Davis – Nadal commosso : “abbiamo superato tante difficoltà - anche la morte del papà di Roberto” : Il tennista spagnolo ha commentato la vittoria della sesta Coppa Davis, ottenuta battendo in finale a Madrid il Canada Serata speciale per la Spagna, che conquista la sesta Coppa Davis della propria storia davanti al pubblico di Madrid. Roberto Bautista Agut e Rafa Nadal conquistano i due punti decisivi per regalare l’Insalatiera ai tifosi iberici, accorsi in massa alla Caja Magica per spingere la selezione spagnola al ...

La Spagna di Nadal ha vinto la nuova Coppa Davis : 2000, 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 e… 2019. La Coppa Davis è per la sesta volta della Spagna di Rafa Nadal. La prima nel nuovo formato “compatto”, in casa, a Madrid. Due a zero secco, senza arrivare al doppio. Nel primo singolare, Roberto Bautista Agut ha battuto 7-6, 6-3 il giovane Felix Augier-Aliassime. Il punto della vittoria l’ha firmato un infinito Rafa Nadal che ha sconfitto Denis Shapovalov 6-3, 7-5. Nadal ha ...

VIDEO Coppa Davis 2019 - la Spagna è Campione del Mondo : highlights e premiazione - Rafael Nadal e compagni in trionfo : La Spagna è Campione del Mondo di tennis, le Furie Rosse hanno conquistato la Coppa Davis 2019 sconfiggendo il Canada per 2-0 nella finale andata in scena alla Caja Magica di Madrid. Un’apoteosi per Rafael Nadal, Roberto Bautista-Agut e compagni che hanno alzato al cielo l’Insalatiera per la sesta volta nella storia venendo poi premiati di fronte al proprio pubblico. Di seguito il VIDEO della premiazione, il punto della vittoria di ...

Tennis - la Spagna batte il Canada e vince la Coppa Davis 2019 : Rafa Nadal che si accascia a terra con le braccia spalancate in segno di trionfo e il pubblico della Caja Magica di Madrid in visibilio. Si chiude così la Coppa Davis 2019, con la vittoria della Spagna capace di superare in finale il sorprendente e giovane Canada. Decisivi i successi di Roberto Bautista Agut su Felix Augier-Aliassime e quello del numero 1 del mondo Nadal su Denis Shapovalov.Continua a leggere

Coppa Davis 2019 - quanti soldi ha guadagnato la Spagna vincendo l’Insalatiera? Montepremi di lusso per Nadal e compagni : La Spagna ha alzato al cielo la Coppa Davis 2019, le Furie Rosse hanno festeggiato alla Caja Magica di Madrid di fronte al proprio pubblico e hanno messo in bacheca la sesta Insalatiera della loro storia a otto anni di distanza dall’ultima apoteosi. I padroni di casa hanno sconfitto il Canada per 2-0 in una bellissima finale andata in scena nella capitale e hanno così completato una settimana davvero incredibile, mettendo il proprio nome ...

Coppa Davis 2019 - Spagna in trionfo. Rafael Nadal : “Un momento indimenticabile”. Bautista : “Pensavamo a questo sogno” : La Spagna ha vinto la Coppa Davis 2019 sconfiggendo il Canada per 2-0 in Finale, le Furie Rosse si sono imposte alla Caja Magica di Madrid e hanno mandato in visibilio il proprio pubblico. Gli iberici hanno conquistato l’Insalatiera per la sesta volta nella loro storia, tornando a trionfare dopo otto anni dall’ultima volta: apoteosi totale nella capitale per i padroni di casa trascinati da un sontuoso Rafael Nadal. Il numero 1 al ...