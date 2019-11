Con Dior vivi il Natale che adori

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 25 novembre 2019)Christmas StoreChristmas StoreChristmas StorePolvere di stelle, bagliori dell’oro e scintillii glitterati, quale setting migliore per regalarsi un’esperienza di shopping natalizio all’insegna delle meraviglie. È quello che nel cuore di Milano offre per la prima volta il fiabescoChristmas Store, che apre le porte di un mondo incantato, un magico Atelier dei Sogni, che darà una connotazione inedita alle famose luminarie della città. Tutto avrà inizio il 1° Dicembre con una cerimonia di accensione degna di una favola alla quale saranno presenti ospiti amici di Vanity Fair, storyteller partner di, che racconterà la magia dell’evento sulle sue piattaforme media e social. Per le strade del centro della città mille luci per oltre un chilometro da Piazza San Babila a Corso Vittorio Emanuele, proseguendo per Via Mercanti, Via Dante e Largo ...

