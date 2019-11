Colombia Pensioni a rischio | tagli ai salari dei giovani | 400 attivisti uccisi | i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Dopo il Cile e la Bolivia, la miccia del malcontento sociale ha iniziato a incendiare anche la. Giovedì lo sciopero nazionale ha paralizzato il paese, mentre venerdì e sabato sono seguiti scontri e atti vandalici, tanto da imporre il coprifuoco nella capitale Bogotà. Ma anche in questo caso è probabile che si sia solo all’inizio di una rivolta che non si concluderà in breve tempo. Le ragioni dietro la protesta sono molte e affondano le loro radici nelle condizioni di disuguaglianza sociale. Gli analisti sono concordi nel dire che se il governo di Ivan Duque non reagirà velocemente, le proteste saranno costanti e d’ora in avanti tutte le sue iniziative dovranno passare l’esame di questo movimento di pressione cittadina. Quattro i principali fronti su cui si è aperta la protesta. Il primo riguarda un pacchetto di misure economiche che Duque starebbe preparando e ...

