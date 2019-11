Clima pazzo | sbalzi incredibili al Nord | super caldo con +24°C in Liguria e +22°C in

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Mentre il Ciclone continua a colpire il Sud Italia e le isole, dove oggi si stanno verificando forti piogge e temporali – spiccano gli 80mm caduti a Maida (Catanzaro), i 60mm di Carini (Palermo) e i 58mm di Thiesi (Sassari) – e fa freddo con venti di maestrale impetuosi tra Sardegna e Sicilia (raggiunti i 117km/h a Capo Carbonara), alè tornato il bel tempo con unanomalo per il periodo. Le temperature, infatti, hannoato i +20°C in molte località del settentrione, con picchi diin, diin Veneto, di +21°C in Friuli Venezia Giulia. Di seguito tutti i dati Regione per Regione:a Moneglia, +23°C a La Spezia, Chiavari e Lavagna,a Rapallo, Sarzana e Zoagli, +21°C a Imperia e Brugnato, +20°C a Varazze, +19°C a Genova. Veneto:a Legnago e Gaiarine, +21°C a Treviso, Maserà di Padova, Castello di Godego e Castelfranco ...

