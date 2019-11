Civitavecchia non può smaltire 500 tonnellate al giorno

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – La Citta’ Metropolitana di Roma, attraverso un’ordinanza della sindaca, Virginia Raggi, impone alla Mad, proprietaria della discarica di, di interrare 1000aldi scarti dei rifiuti della Capitale ma quel sito non solo non puo’ smaltirne piu’ di 500 ma per farlo deve penalizzare altri operatori che portano li’ altri scarti del processo di trattamento sempre dei rifiuti di Roma. Valter Lozza, proprietario della Mad, parlando all’agenzia Dire ha spiegato il meccanismo di questa coperta corta e i motivi della sostanziale impossibilita’ per la sua azienda di rispettare il dettato dell’ordinanza. “Abbiamo dato la nostra disponibilita’ a osservare l’ordinanza nel limite delle possibilita’ e delle capacita’ tecniche dell’impianto. Abbiamo risposto alla Citta’ ...

