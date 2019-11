Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Hong-Kong 2019 | programma | orari e tv Il calendario

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Dopo Minsk e Glasgow, il velodromo diè pronto per ospitare la terza tappa delladeldisu-2020, inda venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre. La rassegna intercontinentale cinese sarà l’ennesima chance per i nostri azzurri di andare a caccia di punti fondamentali per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia schiererà al via Liam Bertazzo impegnato nell’Inseguimento a squadre e nell’Omnium, poi Francesco Lamon anche lui nell’Inseguimento a squadre, poi Madison e riserva nell’Omnium, Matteo Bianchi titolare per Velocità individuale e Keirin, Carlo Alberto Giordani per lo Scratch, Francesco Ceci riserva per il Keirin, Jonathan Milan confermato per l’Inseguimento a squadre come Michele Scartezzini, che scenderà inanche per la Madison. Chiudiamo con Stefano Moro ...

