Ciclismo | Nairo Quitana | “Sono sicuro che andrò d’accordo con Warren Barguil”

Ciclismo - il salto nel buio di Nairo Quintana nella neonata Arkéa Samsic. Il colombiano è ancora un uomo da Grandi Giri? : Il 2020 di Nairo Quintana sarà un anno ricco di cambiamenti; una stagione per ripartire da zero nella nuova realtà dell’Arkéa Samsic, che lo ha ingaggiato per le prossime tre annate. L’intento della formazione bretone sarà quello di affidarsi al vincitore del Giro d’Italia 2014 e della Vuelta a España 2016 per scalare la classifica del Tour de France 2020. Ma va sottolineata una cosa, ossia che l’Arkéa non è riuscita ad ...