Ciclismo femminile | niente Movistar per Sofia Bertizzolo a causa del contratto con la

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Un gran colpo di mercato estivo che ora sembra già al capolinea., talento italiano delal, sembrava essere pronta ad approdare alla, squadra spagnola che fa parte del World Tour. Il tutto però dovrebbe essere bloccato da una novità regolamentare (precisamente l’articolo 6.1) secondo il quale: “una ciclista, durante il presente, non può lavorare per altre squadre o pubblicizzare altri sponsor che non siano quelli della squadra”. La giovane azzurra è infatti sottocon la Polizia di Stato. Il commento della: “Dopo aver esplorato qualsiasi opzione possibile e stabilito che non è possibile combinare in maniera appropriata entrambe le situazioni, lanon può far altro che augurare ail meglio per il suo futuro sportivo. Il regolamento riguardo le squadre WorldTour, categoria a cui la squadra punta ...

Davidebk : RT @Suiveur_it: Non soltanto Letizia Paternoster: solo ieri sono stati investiti anche Vittoria Bussi, la detentrice del record dell'ora fe… - LucaSaugo : RT @Suiveur_it: Non soltanto Letizia Paternoster: solo ieri sono stati investiti anche Vittoria Bussi, la detentrice del record dell'ora fe… - Suiveur_it : Non soltanto Letizia Paternoster: solo ieri sono stati investiti anche Vittoria Bussi, la detentrice del record del… -