Ciacciarelli | approvato emendamento per Osservatorio Regionale su Violenza Genere

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – “La scorsa settimana sono riuscito a far approvare, in Commissione Bilancio, unal Documento di Economia e Finanza2020, che, di fatto, istituisce l’sulladi, un risultato assai significativo, di cui vado estremamente fiero. Ma il mio impegno non si esaurisce qui, infatti, mercoledi’ in Pisana, si terra’ la conferenza stampa di presentazione della mia proposta di legge in materia, che prevede l’istituzione del reddito di solidarieta’ in favore delle vittime. La misura si propone come un sostegno concreto al percorso di riscatto economico e sociale della donna, alla quale deve essere data la possibilita’ di ricominciare e riprendere in mano la propria vita. La proposta consta di 10 articoli e prevede un reddito corrisposto per un periodo che va dai 12 ai 13 mesi. È stata ...