Ci vuole la politica

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) La diciannovenne Elena Linari. Nazionale di calcio femminile. Ama una ragazza. In Spagna, ammette il difensore dell’Atletico Madrid, è una situazione normale, mentre in Italia direbbero tutti: oh, ma hai visto quelle?Oggi è la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. La ricordino quei padri che picchiano le ragazze perché essere omosessuali è peccato grave. Da nascondersi. C’è, in questo, il carattere rammollito degli italiani. Anche dei più progressisti. Quelli che hanno sempre un amico gay ma loro, per carità, non lo sono.Il perbenismo di circostanza. Opportunista. Il diritto è una concessione. Meglio se fa tendenza. Moda. Ma non entra nella coscienza. Presunta superiorità. Del ditino alzato. Cantilena della morale, in alcuni casi subdola in altri vomitevole, dei social. Siamo meglio e ...

