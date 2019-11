Ci sono due tipi di donne | il post delle pompe funebri scatena le polemiche

sono stata violentata da due uomini - ma giudice archivia tutto : Il caso è stato chiuso definitivamente: non si ci Sono prove sufficienti per mandare sotto processo qualcuno e sostenere l'accusa di violenza sessuale di gruppo in dibattimento. Così si è conclusa l'inchiesta nata dalla denuncia di una donna per presunti abusi al termine di un banchetto di nozze. Ma facciamo un passo indietro per capire cosa è successo. A giugno 2018 a Fermo, dopo una festa di matrimonio, una donna si è recata dalle forze ...

Torino-Inter - Mazzarri : “mi sono arrabbiato sui primi due gol”. Aggiornamenti sull’infortunio di Belotti : Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato mestamente la sconfitta contro l’Inter, ai microfoni di DAZN. “Mi sono arrabbiato parecchio sui primi due gol subiti, la linea si è mossa male e l’Inter non perdona. Siamo andati indietro invece di salire. Sul 2-0 bisognava riaprire la partita, ci siamo sbilanciati un po’ e abbiamo preso il terzo. Potevamo evitare anche quello stando un po’ più attenti ...

Antonella Fiordelisi ha perdonato Francesco Chiofalo : i due sono tornati insieme : A circa tre mesi dalla rottura, Antonella Fiordelisi ha deciso di dare una seconda opportunità a Francesco Chiofalo. Dunque, sembra che dopo un periodo decisamente difficile, la coppia sia riuscita a ritrovare la sua felicità. È stato l'influencer romano a confermare il ritorno con la fidanzata tramite il suo profilo Instagram dove ha pubblicato una foto che li ritrae insieme. Il trentenne ha riconosciuto di essersi reso conto degli errori ...

Lampedusa - si rovescia un barcone al largo dell’isola dei Conigli : salvati 143 migranti. Due naufraghi : “Le nostre mogli sono disperse” : sono 143 i migranti salvati dalla Guardia di finanza e della Gguardia costiera nel pomeriggio di sabato dopo un naufragio al largo delle coste di Lampedusa, tra la spiaggia dell’isola dei Conigli e cala Galera. “I migranti sono stati portati in salvo – racconta il sindaco di Lampedusa Totò Martello – e le motovedette sono uscite nuovamente per accertarsi che non ci siano persone in mare”. Le persone recuperate sono ...

Elezioni in Calabria - a due mesi dalle urne i big sono senza candidati : La data del voto è vicinissima e tutti i gruppi inizieranno la campagna elettorale e l'organizzazione delle liste in ritardo...

Luca Manzin e Rosita Capurso - chi sono i due fidanzati morti nell’incendio a Milano : Lei, 27 anni, era nata e cresciuta a Milano; lui, 29 anni, era originario di Aulla, in provincia di Massa. Aveva studiato Giurisprudenza anche alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, prima di vivere a Bologna

Due persone sono morte a Milano nella zona dei Navigli per un incendio : Nelle prime ore di oggi due persone – un uomo e una donna – sono morte per un incendio in una palazzina nella zona del Naviglio Grande, a sudovest del centro. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra

L'attacco della figlia "dimenticata" di Heather : "Chiedetele dove sono le altre due figlie?" : “Perché non chiedete a Heather Parisi dove sono le altre due figlie?”: così ha scritto su Instagram Jacqueline, la secondogenita “dimenticata” della showgirl, in un post polemico contro la madre, colpevole - secondo lei - di averla abbandonata.Heather Parisi lunedì scorso è stata ospite a Live Non è la D’Urso insieme al marito e ai figli gemelli, dove ha raccontato del dramma ...

C’è stato un attacco aereo di Israele a Damasco - in Siria : almeno due persone sono morte : Nella notte tra martedì e mercoledì c’è stato un attacco aereo di Israele in Siria, nella periferia di Damasco. Le prime notizie parlano di una casa di civili colpita e di almeno due morti e diversi feriti. Israele ha detto

Due guardie carcerarie che erano di turno quando Jeffrey Epstein si suicidò sono state accusate di aver falsificato i registri di quella notte : Due guardie carcerarie che erano di turno la notte in cui si suicidò il finanziere statunitense Jeffrey Epstein sono state accusate di aver falsificato i rapporti compilati in seguito. Le due guardie sono accusate di non aver controllato ogni trenta

