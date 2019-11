Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ottenere il mandato ufficiale dal presidente del Consiglio, Giuseppe, per, grazie a una spedizione in Artide e in, che la Terra è piatta. “È così, e chiunque dotato di un minimo di cervello non può pensarla diversamente. E se accettiamo questa verità, allora dobbiamo mettere in discussione tutto ciò che ci viene fornito dalle fonti ufficiali”. Una cinquantina di persone ha ascoltato le tesi dei relatori del convegno di terrapiattisti, organizzato a Milano. Tra complotti, inganni e tentativi di “oltre il muro, come ha fatto l’ammiraglio massone Byrd, la cui impresa sconfessa scienziati e fisici dell’Università di Oxford”, a raccogliere le convinzioni dei terrapiattisti c’era anche la telecamera de IlFattoQuotidiano.it. L'articolo “Chiediamo adiinperla verità”: ...

Noovyis : (“Chiediamo a Conte di andare in Antartide per dimostrare la verità”: meeting dei terrapiattisti a Milano tra ingan… - TutteLeNotizie : “Chiediamo a Conte di andare in Antartide per dimostrare la verità”: meeting dei… - reddist92 : RT @raffaelecaru: #Mourinho diceva: 'Con il vostro silenzio avete permesso tutto ciò'. Riferendosi a Calciopoli. @Inter bisogna fare qualc… -