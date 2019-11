Chi tornerà in Vis a Vis 5 | El Oasis | e perché | “Ci saranno apparizioni di personaggi

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 25 novembre 2019) Solo alcuni deidella serie originale torneranno in Vis a Vis 5, El, lo spin-off della serie spagnola creata e diretta da Ivan Escobar e scritta insieme ai creatori de La Casa di Carta. In onda per due stagioni su Antena 3, poi salvata dalla cancellazione grazie a Fox e infine non rinnovata dopo altri due capitoli, sull'onda della grande richiesta di pubblico la serie con Maggie Civantos e Najwa Nimri torna con uno spin-off ambientato fuori dal carcere, coidi Macarena e Zulema alle prese con una rapina ad un potente narcotrafficante, l'ultimo colpo prima di dividersi e tagliare i ponti col passato. La serie è già stata presentata alla stampa spagnola, con le prime immagini promozionali, nonostante le riprese siano appena iniziate: il debutto in Spagna, su Fox, è previsto al'inizio del 2020 e pochi mesi dopo, presumibilmente, anche lo spin-off entrerà nel ...

